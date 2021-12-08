https://tr.sputniknews.com/20211208/18-yil-once-islenen-cinayet-aydinlatildi-3-kisiye-tutuklama-1051552351.html

18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 3 kişiye tutuklama

18 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 3 kişiye tutuklama

Elazığ'da 18 yıl önce kaybolduğu öne sürülen kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2'si kadın 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T07:04+0300

2021-12-08T07:04+0300

2021-12-08T07:02+0300

yaşam

elazığ

emniyet genel müdürlüğü (egm)

tutuklama

cinayet

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051552326_0:0:657:369_1920x0_80_0_0_fe342ff6d165149fe067e6901c8992ec.png

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan ve 2003 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Ruhi Canpolat'ın bulunamaması üzerine, öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılık kararıyla dosyayı yeniden açtı.Yaklaşık 10 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde olayla ilgili 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi.Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı yakaladı.Emniyetteki ifadelerinde 18 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan C.Ş, A.Ş. ve T.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.Cesedin kalıntılarının bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, emniyet genel müdürlüğü (egm), tutuklama, cinayet, soruşturma