https://tr.sputniknews.com/20211208/anadolu-ajansi-ile-katar-haber-ajansi-is-birligi-anlasmasi-imzaladi-1051579179.html

Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı iş birliği anlaşması imzaladı

Anadolu Ajansı ile Katar Haber Ajansı iş birliği anlaşması imzaladı

Anadolu Ajansı (AA) ile Katar resmi ajansı QNA arasında iş birliği anlaşması imzalandı. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T18:45+0300

2021-12-08T18:45+0300

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türkiye

katar

anadolu ajansı (aa)

anlaşma

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Anlaşmaya Katar'da düzenlenen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 7. Toplantısı kapsamında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Katar Haber Ajansı Başkanı Ahmed Said er-Rumeyhi imza attı.Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre 'mesleki iş birliği bağlarını daha da geliştirme, daha iyi bilgi sağlama, Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti'ndeki gelişmeler hakkında düzenli bir içerik alışverişi yapmayı' amaçlayan anlaşma, her iki ajansın editörleri, meslek ve teknik uzmanları, haberci ve basın fotoğrafçıları arasında karşılıklı tecrübe ve teknik yardım paylaşımını öngörüyor.Anlaşmada ayrıca, karşılıklı eğitim ve ziyaretlerle ilgili ayrıntıların, istişare ve özel anlaşmalar yoluyla saptanacağı aktarıldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti kapsamında iki ülke arasında çeşitli alanlarda 15 anlaşma imzalanmıştı.

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