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Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama
Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama
Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T11:48+0300
2021-12-08T11:48+0300
türkiye
antalya
ölüm
yurt
açıklama
öğrenci yurdu
cinayet
satır
aşçı
valilik
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Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi.Şüpheliye, 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir." Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İ.G. 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi olan 18 yaşındaki M.S.T'yi, henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.Olayla ilgili 'gizlilik ve yayın yasağı' kararı verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/yurtta-calisan-asci-ogrencinin-basini-kesti-1051533482.html
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antalya, ölüm, yurt, açıklama, öğrenci yurdu, cinayet, satır, aşçı, valilik

Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama

11:48 08.12.2021
© AAAntalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama
Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi.
Şüpheliye, 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir."
Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İ.G. 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi olan 18 yaşındaki M.S.T'yi, henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.
Olayla ilgili 'gizlilik ve yayın yasağı' kararı verilmişti.
Aşçı, öğrencinin başını kesti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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Yurtta çalışan aşçı, öğrencinin başını kesti
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