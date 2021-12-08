https://tr.sputniknews.com/20211208/antalya-valiliginden-ozel-yurtta-kalan-universite-ogrencisinin-oldurulmesine-iliskin-aciklama-1051558832.html

Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama

Antalya Valiliği'nden, özel yurtta kalan üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin açıklama

Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T11:48+0300

2021-12-08T11:48+0300

2021-12-08T11:48+0300

türkiye

antalya

ölüm

yurt

açıklama

öğrenci yurdu

cinayet

satır

aşçı

valilik

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Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi.Şüpheliye, 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir." Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İ.G. 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi olan 18 yaşındaki M.S.T'yi, henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.Olayla ilgili 'gizlilik ve yayın yasağı' kararı verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211207/yurtta-calisan-asci-ogrencinin-basini-kesti-1051533482.html

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