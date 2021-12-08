https://tr.sputniknews.com/20211208/canakkalede-adalara-bazi-feribot-seferleri-iptal-edildi-1051579374.html

Çanakkale'de adalara bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de adalara bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, beklenen fırtına nedeniyle... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T18:52+0300

2021-12-08T18:52+0300

2021-12-08T18:53+0300

türkiye

gökçeada

çanakkale

iptal

fırtına

bozcaada

feribot kazası

feribot

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firmasından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 13.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00, 11.00 ve 14.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 ve 12.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 09.00 ve 14.00'te seferler yapılacak.

https://tr.sputniknews.com/20211007/gokceada-belediye-meclisinden-yildiz-koy-karari-1049626797.html

türkiye

gökçeada

çanakkale

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gökçeada, çanakkale, iptal, fırtına, bozcaada, feribot kazası, feribot