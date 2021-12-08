https://tr.sputniknews.com/20211208/cinli-kadini-oldurup-evini-atese-veren-mert-pehlivanin-muebbet-ve-16-yila-kadar-hapsi-istendi-1051583148.html

Çinli kadını öldürüp evini ateşe veren Mert Pehlivan'ın müebbet ve 16 yıla kadar hapsi istendi

Çinli kadını öldürüp evini ateşe veren Mert Pehlivan'ın müebbet ve 16 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Fatih’te Çinli Haıyun Chen’i öldürerek evini ateşe vermekle suçlanan Mert Pehlivan’ın yargılandığı davada savcı, sanığın 3 ayrı suçtan müebbet ve 16... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T20:43+0300

2021-12-08T20:43+0300

2021-12-08T20:43+0300

türkiye

istanbul

çin

fatih

haıyun chen

mert pehlivan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043703875_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_4794f6072199cce2db708954f6636afc.jpg

Fatih’te Çinli Haıyun Chen’in boğazını kestikten sonra evini ateşe verdiği iddia edilen tutuklu sanık Mert Pehlivan’ın yargılanmasına İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Bugünkü duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan ve avukatı Eren Taş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz katıldı.Müebbet ve 16 yıla kadar hapsi istendiMütalaada anlatılanlara göre; olay günü sanık Mert Pehlivan, saat 18:30 sıralarında maktul Haiyun Chen'in ikamet ettiği Seyit Ömer Mahallesi Şeyh Hüsamettin Sokak'ta bulunan evine gitti. İddiaya göre burada, para karşılığı ilişkiye girme meselesinden anlaşmazlık çıktı. Sanık, olaydan sonra ele geçirilemeyen kesici bir aletle maktulün boğazını keserek öldürdüğü, sonra da kolundaki bilekliği alıp evi ateşe vererek ayrıldı. Tanık Hüseyin Kıştan'ın evden çıkan dumanları görerek itfaiyeye haber vermesi üzerine de yangın söndürüldü.Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin uzmanlık raporuna göre, maktulün vücudunda toplam 4 dört kesik saptandı. Kafa bölgesinde künt travmatik lezyonlar saptanan maktulün ölümünün boğazlama sonucu meydana geldiği belirtildi.Mütalaada, sanığın ‘kasten öldürme’, ‘nitelikli hırsızlık’ ile ‘mala zarar verme’ suçlarından müebbet ve 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı talep edildi.Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

türkiye

istanbul

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, çin, fatih, haıyun chen, mert pehlivan