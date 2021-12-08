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Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi
Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi
Dünyanın ilk bitki bazlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Kanada'da üretildi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T01:54+0300
2021-12-08T01:54+0300
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Merkezi Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Quebec City kentinde bulunan Medicago ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ortaklığında üretilen aşının, Faz 3 klinik denemeleri sırasında enfeksiyona karşı yüksek etkinlik gösterdiği bildirildi.Şirketten yapılan açıklamada, aşının çalışılan tüm virüs varyantlarına karşı genel etkinlik oranının yüzde 71 olduğu ifade edildi.Kanada Sağlık Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılacağı belirtilen açıklamada, aşının bitki içeriğine dair detaylara yer verilmedi.CBC'ye konuşan Medicago Sözcüsü Brian Ward, bakanlığın ruhsat vermesi halinde aşının, virüs benzeri parçacık teknolojisini kullanan ilk Covid-19 aşısı ve insan kullanımı için onaylanmış ilk bitki bazlı aşı olacağını söyledi.Ward, "Bu, sadece Quebec ve Kanada için değil, dünya için bir ilk olacak. Henüz aşı yaptırmamış olanlar ve iki doza ilaveten bir takviye dozuna ihtiyaç duyanlar için de aşımıza önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum." dedi.Bitki bazlı aşıda, koronavirüse benzeyen ancak genetik materyalini içermeyen, bitki kaynaklı, virüs benzeri parçacıklar kullanıldı.Açıklamaya göre aşı, bağışıklık tepkisini artırmaya yardımcı olmak için de güçlendirici bir adjuvanla desteklendi.Medicago'nun açıklamasında, Faz 3 çalışmasının tam sonuçlarının yakında hakemli bir bilimsel yayında yayımlanacağı kaydedildi.
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haberler, kanada, aşı, dünya, koronavirüs

Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi

01:54 08.12.2021
© AAİğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi
İğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Dünyanın ilk bitki bazlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Kanada'da üretildi.
Merkezi Kanada'nın Quebec eyaletine bağlı Quebec City kentinde bulunan Medicago ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ortaklığında üretilen aşının, Faz 3 klinik denemeleri sırasında enfeksiyona karşı yüksek etkinlik gösterdiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, aşının çalışılan tüm virüs varyantlarına karşı genel etkinlik oranının yüzde 71 olduğu ifade edildi.

Kanada Sağlık Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılacağı belirtilen açıklamada, aşının bitki içeriğine dair detaylara yer verilmedi.

CBC'ye konuşan Medicago Sözcüsü Brian Ward, bakanlığın ruhsat vermesi halinde aşının, virüs benzeri parçacık teknolojisini kullanan ilk Covid-19 aşısı ve insan kullanımı için onaylanmış ilk bitki bazlı aşı olacağını söyledi.

Ward, "Bu, sadece Quebec ve Kanada için değil, dünya için bir ilk olacak. Henüz aşı yaptırmamış olanlar ve iki doza ilaveten bir takviye dozuna ihtiyaç duyanlar için de aşımıza önemli bir ihtiyaç olacağını düşünüyorum." dedi.

Bitki bazlı aşıda, koronavirüse benzeyen ancak genetik materyalini içermeyen, bitki kaynaklı, virüs benzeri parçacıklar kullanıldı.

Açıklamaya göre aşı, bağışıklık tepkisini artırmaya yardımcı olmak için de güçlendirici bir adjuvanla desteklendi.

Medicago'nun açıklamasında, Faz 3 çalışmasının tam sonuçlarının yakında hakemli bir bilimsel yayında yayımlanacağı kaydedildi.
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