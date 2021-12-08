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Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti
Geçen hafta kalp krizi geçiren Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:37+0300
2021-12-08T14:37+0300
spor
süper lig
futbol
mke ankaragücü
vefat
taziye
başkan
mehmet muharrem kasapoğlu
cemal aydın
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Kulüpten alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören başkent ekibinin eski başkanlarından Cemal Aydın yaşamını yitirdi.MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.Başkent ekibi Aydın'ın vefatına ilişkin, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajıGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği eski başkanı Cemal Aydın için taziye mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:“MKE Ankaragücü onursal başkanı Cemal Aydının hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Bir dönem Kulüpler Birliği başkanlığı da yapan Merhuma Allahtan rahmet; ailesi, dostları, Ankaragücü camiası ve futbol camiasına başsağlığı dilerim.”TFF'den mesajTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) da resmi internet sitesinden Cemal Aydın’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.Mesajda şu ifadelere yer verildi:“MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği Vakfı eski Başkanı Cemal Aydın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığını yapan Aydın, 2002-2004 yılları arasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak Türk futboluna katkılarda bulunmuştu. Cemal Aydın anısına 10-13 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Cemal Aydın’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, MKE Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”
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süper lig, futbol, mke ankaragücü, vefat, taziye, başkan, mehmet muharrem kasapoğlu, cemal aydın

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti

14:37 08.12.2021
© AAEski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti
Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AA
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Geçen hafta kalp krizi geçiren Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kulüpten alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören başkent ekibinin eski başkanlarından Cemal Aydın yaşamını yitirdi.
MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Başkent ekibi Aydın'ın vefatına ilişkin, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği eski başkanı Cemal Aydın için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“MKE Ankaragücü onursal başkanı Cemal Aydının hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Bir dönem Kulüpler Birliği başkanlığı da yapan Merhuma Allahtan rahmet; ailesi, dostları, Ankaragücü camiası ve futbol camiasına başsağlığı dilerim.”
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TFF'den mesaj

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da resmi internet sitesinden Cemal Aydın’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği Vakfı eski Başkanı Cemal Aydın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığını yapan Aydın, 2002-2004 yılları arasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak Türk futboluna katkılarda bulunmuştu. Cemal Aydın anısına 10-13 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Cemal Aydın’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, MKE Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”
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