https://tr.sputniknews.com/20211208/eski-mke-ankaragucu-kulubu-baskani-aydin-vefat-etti-1051566657.html

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti

Eski MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın vefat etti

Geçen hafta kalp krizi geçiren Ankaragücü eski başkanlarından Cemal Aydın, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T14:37+0300

2021-12-08T14:37+0300

2021-12-08T14:37+0300

spor

süper lig

futbol

mke ankaragücü

vefat

taziye

başkan

mehmet muharrem kasapoğlu

cemal aydın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051566583_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_daed76baa3c9ebcb6ad4d7f00039d54b.jpg

Kulüpten alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören başkent ekibinin eski başkanlarından Cemal Aydın yaşamını yitirdi.MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.Başkent ekibi Aydın'ın vefatına ilişkin, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.Bakan Kasapoğlu'ndan taziye mesajıGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği eski başkanı Cemal Aydın için taziye mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:“MKE Ankaragücü onursal başkanı Cemal Aydının hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Bir dönem Kulüpler Birliği başkanlığı da yapan Merhuma Allahtan rahmet; ailesi, dostları, Ankaragücü camiası ve futbol camiasına başsağlığı dilerim.”TFF'den mesajTürkiye Futbol Federasyonu (TFF) da resmi internet sitesinden Cemal Aydın’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.Mesajda şu ifadelere yer verildi:“MKE Ankaragücü ve Kulüpler Birliği Vakfı eski Başkanı Cemal Aydın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar MKE Ankaragücü Kulübü başkanlığını yapan Aydın, 2002-2004 yılları arasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak Türk futboluna katkılarda bulunmuştu. Cemal Aydın anısına 10-13 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel ve amatör maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Cemal Aydın’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, MKE Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”

https://tr.sputniknews.com/20210519/melih-gokcek-ankaragucu-iki-yilda-iki-kez-kume-dustu-bu-basari-mansur-yavasin-1044543766.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

süper lig, futbol, mke ankaragücü, vefat, taziye, başkan, mehmet muharrem kasapoğlu, cemal aydın