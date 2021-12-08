https://tr.sputniknews.com/20211208/is-kiyafetiyle-minibuse-binen-yolcuya-tepki-gosteren-surucunun-sofor-karti-iptal-edildi-1051556671.html

İş kıyafetiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün şoför kartı iptal edildi

İş kıyafetiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün şoför kartı iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş kıyafetiyle minibüsüne binen yolcuya, "Bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" diyen şoför hakkında idari işlem başlatılarak... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T10:59+0300

2021-12-08T10:59+0300

2021-12-08T10:59+0300

türkiye

muğla

şoför

minibüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051545941_77:0:1076:562_1920x0_80_0_0_1a767a58c9131ef1975274a93b0c79f7.jpg

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında işten çıkıp minibüsüne binen yolcuya elbiselerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyen şoför hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Kentimizde faaliyet gösteren özel toplu taşıma aracında şoförü tarafından bir emekçimize gösterilen tepkiyi üzülerek takip ettik. Söz konusu araç ve şoförü Büyükşehir Belediyesi bünyemizde bulunmamakla beraber, denetim yetkimiz dahilinde sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında idari işlem başlatılmıştır. Emeğe, emekçiye ve alın terine saygı önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

muğla, şoför, minibüs