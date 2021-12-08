İş kıyafetiyle minibüse binen yolcuya tepki gösteren sürücünün şoför kartı iptal edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında işten çıkıp minibüsüne binen yolcuya elbiselerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyen şoför hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Kentimizde faaliyet gösteren özel toplu taşıma aracında şoförü tarafından bir emekçimize gösterilen tepkiyi üzülerek takip ettik. Söz konusu araç ve şoförü Büyükşehir Belediyesi bünyemizde bulunmamakla beraber, denetim yetkimiz dahilinde sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında idari işlem başlatılmıştır. Emeğe, emekçiye ve alın terine saygı önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iş kıyafetiyle minibüsüne binen yolcuya, "Bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın" diyen şoför hakkında idari işlem başlatılarak, şoför kartı iptal edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 Aralık günü saat 20.00 sıralarında işten çıkıp minibüsüne binen yolcuya elbiselerinin kirli olduğunu ve koltuğa oturamayacağını söyleyen şoför hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kentimizde faaliyet gösteren özel toplu taşıma aracında şoförü tarafından bir emekçimize gösterilen tepkiyi üzülerek takip ettik. Söz konusu araç ve şoförü Büyükşehir Belediyesi bünyemizde bulunmamakla beraber, denetim yetkimiz dahilinde sürücünün şoför kartı iptal edilmiş, hakkında idari işlem başlatılmıştır. Emeğe, emekçiye ve alın terine saygı önceliğimizdir" ifadeleri kullanıldı.