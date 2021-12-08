https://tr.sputniknews.com/20211208/jandarmadan-kacan-surucunun-aracinda-eski-esinin-cesedi-bulundu-1051560575.html

Jandarmadan kaçan sürücünün aracında eski eşinin cesedi bulundu

Jandarmadan kaçan sürücünün aracında eski eşinin cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, jandarmanın kontrol noktasından kaçan otomobilde kadın cesedi bulundu. Kafasından vurulduğu belirlenen kadının eski eşi sürücü... 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T12:25+0300

2021-12-08T12:25+0300

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türkiye

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

jandarma

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Siverek kara yolundaki kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin durdurulması için takip başlattı.Otomobilin Siverek Devlet Hastanesi'ne girdiğini belirleyen ekipler aracı burada buldu. Aracın ön yolcu koltuğundaki Ö.Z. isimli kadının kafasından silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Kadının eski eşi olduğu tespit edilen araç sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, boşanmış çiftin 6 yaşındaki kızının da aracın arka koltuğunda olduğu öğrenildi.Otomobilde 1 ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, cinayet şüphelisi M.A'yı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, jandarma