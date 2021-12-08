https://tr.sputniknews.com/20211208/kanada--pekin-olimpiyatlarina-diplomatik-boykot-uygulayacak-ulkeler-arasina-katildi-1051587546.html
Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak ülkeler arasına katıldı
Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak ülkeler arasına katıldı
Kanada Başbakanı Trudeau, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini duyurdu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T23:25+0300
2021-12-08T23:25+0300
2021-12-08T23:25+0300
dünya
çin
kanada
justin trudeau
boykot
pekin kış olimpiyatları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051587502_0:10:1201:685_1920x0_80_0_0_ab50d40f5e97b94cb546ee17bf68570d.jpg
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa’da basın toplantısı düzenledi.Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada’nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını kaydetti.ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Pekin Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211208/abdnin-pekin-kis-olimpiyatlarini-boykot-kararina-avustralyadan-destek-1051554947.html
çin
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051587502_57:0:1122:799_1920x0_80_0_0_1ab6be6e5abfef70e601008976b4da1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, kanada, justin trudeau, boykot, pekin kış olimpiyatları
Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak ülkeler arasına katıldı
Kanada Başbakanı Trudeau, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini duyurdu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa’da basın toplantısı düzenledi.
Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada’nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.
Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını kaydetti.
ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Pekin Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı.