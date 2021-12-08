https://tr.sputniknews.com/20211208/kanada--pekin-olimpiyatlarina-diplomatik-boykot-uygulayacak-ulkeler-arasina-katildi-1051587546.html

Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak ülkeler arasına katıldı

Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak ülkeler arasına katıldı

Kanada Başbakanı Trudeau, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini duyurdu. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:25+0300

2021-12-08T23:25+0300

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dünya

çin

kanada

justin trudeau

boykot

pekin kış olimpiyatları

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa’da basın toplantısı düzenledi.Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada’nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını kaydetti.ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Pekin Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211208/abdnin-pekin-kis-olimpiyatlarini-boykot-kararina-avustralyadan-destek-1051554947.html

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çin, kanada, justin trudeau, boykot, pekin kış olimpiyatları