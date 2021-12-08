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ABD'den sonra Avustralya'dan da Pekin Kış Olimpiyatları için diplomatik boykot kararı
ABD'den sonra Avustralya'dan da Pekin Kış Olimpiyatları için diplomatik boykot kararı
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD'nin Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek aldığı 2022'de Pekin Kış Olimpiyatlarını boykot kararına... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:55+0300
2021-12-08T10:11+0300
dünya
abd
çin
avusturya
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Başbakan Morrison, Avustralya'nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na yaklaşımına dair bir açıklama yaptı. ABD'nin Olimpiyatları boykot kararına katılacaklarını ilan eden Morrison, Çin ile ilişkilerin son yıllarda kötüleştiğini hatırlatarak Avustralya'nın bu yöndeki kararının bir sürpriz olmadığını belirtti."Bunu yapıyorum, çünkü Avustralya'nın ulusal çıkarları bunu gerektiriyor" diyen Başbakan Morrison, "Yapılması doğru olan şey bu" dedi.Morrison, Avustralyalı sporcuların Olimpiyatlarda yarışabileceklerini vurguladı. 'Pekin, nükleer denizaltı kararlarımızı eleştirdi'ABD'nin yaptığı gibi boykot kararına gerekçe olarak 'Çin'in Sincan'da işlediği insan hakları ihlallerine' atıfta bulunmanın yanı sıra Morrison, Avustralya'nın bölgede güçlü bir savunma gücüne sahip olma çabalarını 'özellikle son zamanlarda nükleer denizaltıları satın alma kararlarıyla ilgili olarak' Pekin tarafından çok eleştirildiğini hatırlattı. Avustralya hükümetinin görüş ayrılıklarını Çin ile konuşmaktan mutlu olduğunu belirten Morrison, “Bizim tarafımızda bunun gerçekleşmesine hiçbir engel yoktu, ancak Çin hükümeti sürekli olarak bu görüşme fırsatlarını kabul etmedi” dedi.Avustralya Olimpiyat Komitesi, 2022 Kış Olimpiyatları'nda yarışacak yaklaşık 40 Avustralyalı sporcunun boykot kararından etkilenmeyeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:ABD yönetimi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik düzeyde boykot etme kararı aldığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na resmi bir heyetin gönderilmeyeceğini açıklamıştı.Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/abdli-diplomatlardan-2022-pekin-kis-olimpiyatlarini-boykot-etme-karari-1051502439.html
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abd, çin, avusturya

ABD'den sonra Avustralya'dan da Pekin Kış Olimpiyatları için diplomatik boykot kararı

09:55 08.12.2021 (güncellendi: 10:11 08.12.2021)
© AP Photo / Ng Han Guan2022 Pekin Kış Olimpiyatları
2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ABD'nin Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek aldığı 2022'de Pekin Kış Olimpiyatlarını boykot kararına katılacaklarını açıklayarak, "Avustralya'nın ulusal çıkarları bunu gerektiriyor" ifadelerini kullandı.
Başbakan Morrison, Avustralya'nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na yaklaşımına dair bir açıklama yaptı. ABD'nin Olimpiyatları boykot kararına katılacaklarını ilan eden Morrison, Çin ile ilişkilerin son yıllarda kötüleştiğini hatırlatarak Avustralya'nın bu yöndeki kararının bir sürpriz olmadığını belirtti.
"Bunu yapıyorum, çünkü Avustralya'nın ulusal çıkarları bunu gerektiriyor" diyen Başbakan Morrison, "Yapılması doğru olan şey bu" dedi.
Morrison, Avustralyalı sporcuların Olimpiyatlarda yarışabileceklerini vurguladı.

'Pekin, nükleer denizaltı kararlarımızı eleştirdi'

ABD'nin yaptığı gibi boykot kararına gerekçe olarak 'Çin'in Sincan'da işlediği insan hakları ihlallerine' atıfta bulunmanın yanı sıra Morrison, Avustralya'nın bölgede güçlü bir savunma gücüne sahip olma çabalarını 'özellikle son zamanlarda nükleer denizaltıları satın alma kararlarıyla ilgili olarak' Pekin tarafından çok eleştirildiğini hatırlattı.
Avustralya hükümetinin görüş ayrılıklarını Çin ile konuşmaktan mutlu olduğunu belirten Morrison, “Bizim tarafımızda bunun gerçekleşmesine hiçbir engel yoktu, ancak Çin hükümeti sürekli olarak bu görüşme fırsatlarını kabul etmedi” dedi.
Avustralya Olimpiyat Komitesi, 2022 Kış Olimpiyatları'nda yarışacak yaklaşık 40 Avustralyalı sporcunun boykot kararından etkilenmeyeceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Atletlerimizi Pekin'e güvenli bir şekilde götürmek, güvenli bir şekilde yarışmalarını sağlamak ve onları eve güvenli bir şekilde getirmek halen en büyük zorluğumuz olmaya devam ediyor. Avustralyalı sporcularımız dört yıldır bu Olimpiyat rüyası için antrenman yapıyor ve mücadele ediyor. Başarılı olmalarına yardımcı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

ABD yönetimi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik düzeyde boykot etme kararı aldığını duyurmuştu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 'insan hakları ihlallerini' gerekçe göstererek, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na resmi bir heyetin gönderilmeyeceğini açıklamıştı.
Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz" demişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
DÜNYA
ABD'den 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı diplomatik boykot kararı
6 Aralık, 22:04
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