Kılıçdaroğlu: Artık bizim helalleşmemiz lazım, çok böldük, çok kavga ettik

Kılıçdaroğlu: Artık bizim helalleşmemiz lazım, çok böldük, çok kavga ettik

CHP lideriKılıçdaroğlu, "Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok böldük, çok kavga ettik. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik, filiz gibi... 08.12.2021

2021-12-08T22:19+0300

2021-12-08T22:19+0300

2021-12-08T22:30+0300

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,, Gaziantep'te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Gaziantep'te binlerce Şanlıurfalının yaşadığını ve kentin her alanda gelişmesinde önemli katkılarının olduğunu söyledi.Farklı şehirlerden gelerek bir kentte yaşayan insanların o kentin insanları tarafından ötekileştirilmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, herkesin inancı ve kimliğinin farklılık gösterebileceğini ifade etti.'Camiye, kışlaya ve adliyeye siyaseti sokmayın'Herkesin kimliğinin kendi şerefi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:'Eski yaraları, politikacılar oradan oy alalım diye kaşıyabilirler ama buradan oy çıkmaz'Hatanın insana mahsus olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, fikirleri, inancı ve düşüncesi farklı olan insanların bir araya gelip konuşması gerektiğini söyledi.Farklı düşünen siyasi partilerle ittifak kurduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bakın şimdi biz İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile bir ittifak kurduk. Halbuki geçmişte bu partiler neredeyse birbirinin düşmanı değil miydi? Ama her bir liderin olgunlaştığı, her bir liderin ne kadar güzel hareket ettiğini, davrandığını ve bu davranışların demokrasi, insan hakları ve saygı üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Demek ki bir araya gelip oturup konuşabiliyoruz. Demek ki oturup sorunlarımızı çözebiliyoruz. O zaman niye kavga ediyoruz?" dedi.STK'ların önemine vurguSivil toplum kuruluşlarının demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:CHP lideri, konuşmanın ardından bazı muhtarlar ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

