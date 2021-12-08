https://tr.sputniknews.com/20211208/kolonya-icti-hayatini-kaybetti-1051574810.html

Kolonya içti, hayatını kaybetti

Kolonya içti, hayatını kaybetti

Samsun'da kolonya içerek zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T16:36+0300

2021-12-08T16:36+0300

2021-12-08T16:38+0300

türkiye

kolonya

samsun

ölüm

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Samsun'da edinilen bilgiye göre, kendine ait simit fırınında kolonya içtiği iddia edilen Ünal E. zehirlendi.‘İyi değilim, gözlerim görmüyor’Arkadaşını telefonla arayan Ünal E., "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel" dedi.Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kolonya içtiği iddia edilen Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şahıs yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210725/eskisehirde-kolonya-ictigi-one-surulen-kisi-hayatini-kaybetti-1045048634.html

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kolonya, samsun, ölüm