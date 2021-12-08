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Kovid-19 sebebiyle 4 günlükken apendiksi patlayan bebek, tıp literatürüne girecek
Kovid-19 sebebiyle 4 günlükken apendiksi patlayan bebek, tıp literatürüne girecek
İzmir’de annesinin Kovid-19 pozitif olması nedeniyle henüz 35 haftalıkken dünyaya gelen Hamza Ali bebeğin, Kovid-19 nedeniyle apendiksi patladı. 4 günlükken... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:26+0300
2021-12-08T14:26+0300
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tıp
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koronavirüs
koronavirüs aşısı
literatür
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İzmir’de yaşayan Semra ve Gökhan Alatürk, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Anne Semra Alatürk, 8 aylık hamileyken Kovid19’a yakalandı. Genel durumu kötüleşmeye başlayınca yoğun bakıma kaldırılan anne Alatürk’ün bebeğinin, henüz 35 haftalıkken alınmasına karar verildi. Medicana International İzmir Hastanesi’nde Op. Dr. Hakan Sabırlı’nın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla Hamza Ali bebek, dünyaya gözlerini açtı.'Patlamanın nedeni Kovid-19'Doğduktan sonra genel durumu iyi olan minik bebeğin birkaç gün içerisinde kan şekerinde düşme, karnında şişlik ve uyku apnesi oluşmaya başladı. Yapılan tetkiklerde karnında serbest hava olduğu, bağırsağın bir bölümü olan apendiksinin patladığı anlaşılan minik bebek, daha 4 günlükken hemen ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar, apandiksin köküne yakın bir yerden patladığını ifade ederek, “Erken doğan bebeklerde apandikste patlamanın meydana geldiği iki durum var; biri kistik fibrozis ve diğeri de Hirschsprung sendromu. Yapılan tetkiklerde Hamza Ali’de ikisinin de olmadığını gördük. Görünen o ki, annesinin Kovid olması sebebiyle salgıladığı sitokinler, henüz anne karnındayken bebeğin bağırsaklarında dolaşım bozukluğuna neden oldu. Kovid-19’dan başka bu patlamaya neden olabilecek bir bulgu yok” dedi.Dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecekOp. Dr. Nihan Ünver Akar, Hamza Ali’den önce dünyada Kovid19 nedeniyle bağırsağında patlama meydana gelen iki bebek daha olduğunu ifade ederek, “Yaptığım araştırmada gördüm ki, bu bebeklerden ilki yine prematüre doğum. Kovid anneden değil doktordan bulaşmış. Diğerinin de tıpkı Hamza Ali gibi annesi Kovid pozitif. Doğuştan bağırsağında anomali varmış ve o patlamış. Annesi ya da kendisi bir şekilde Kovid ile temas edip bağırsağında perforasyon meydana gelen 3. bebek Hamza Ali oldu. Literatüre Hamza Ali bebeği bildireceğim. Şu an genel durumu gayet iyi. Kısa sürede toparladı. Normal gidişatına baktığımızda Hamza Ali şu an hala annesinin karnında doğmayı bekliyor olmalıydı” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211128/kovid-hastasi-anne-yapay-kalp-ve-akcigerle-bebegini-dunyaya-getirdi-1051223635.html
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hastane, bebek, doktor, tıp, anne, korona, koronavirüs, koronavirüs aşısı, literatür

Kovid-19 sebebiyle 4 günlükken apendiksi patlayan bebek, tıp literatürüne girecek

14:26 08.12.2021
© DHAAnnesi Kovid-19 olan Hamza bebek 4 günlükken literatüre girdi
Annesi Kovid-19 olan Hamza bebek 4 günlükken literatüre girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
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İzmir’de annesinin Kovid-19 pozitif olması nedeniyle henüz 35 haftalıkken dünyaya gelen Hamza Ali bebeğin, Kovid-19 nedeniyle apendiksi patladı. 4 günlükken ameliyat edilen Hamza Ali bebek, dünyadaki 3. örnek olarak tıp literatürüne girecek.
İzmir’de yaşayan Semra ve Gökhan Alatürk, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyordu. Anne Semra Alatürk, 8 aylık hamileyken Kovid19’a yakalandı. Genel durumu kötüleşmeye başlayınca yoğun bakıma kaldırılan anne Alatürk’ün bebeğinin, henüz 35 haftalıkken alınmasına karar verildi. Medicana International İzmir Hastanesi’nde Op. Dr. Hakan Sabırlı’nın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla Hamza Ali bebek, dünyaya gözlerini açtı.

'Patlamanın nedeni Kovid-19'

Doğduktan sonra genel durumu iyi olan minik bebeğin birkaç gün içerisinde kan şekerinde düşme, karnında şişlik ve uyku apnesi oluşmaya başladı. Yapılan tetkiklerde karnında serbest hava olduğu, bağırsağın bir bölümü olan apendiksinin patladığı anlaşılan minik bebek, daha 4 günlükken hemen ameliyata alındı. Operasyonu gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nihan Ünver Akar, apandiksin köküne yakın bir yerden patladığını ifade ederek, “Erken doğan bebeklerde apandikste patlamanın meydana geldiği iki durum var; biri kistik fibrozis ve diğeri de Hirschsprung sendromu. Yapılan tetkiklerde Hamza Ali’de ikisinin de olmadığını gördük. Görünen o ki, annesinin Kovid olması sebebiyle salgıladığı sitokinler, henüz anne karnındayken bebeğin bağırsaklarında dolaşım bozukluğuna neden oldu. Kovid-19’dan başka bu patlamaya neden olabilecek bir bulgu yok” dedi.

Dünyadaki 3. vaka olarak literatüre girecek

Op. Dr. Nihan Ünver Akar, Hamza Ali’den önce dünyada Kovid19 nedeniyle bağırsağında patlama meydana gelen iki bebek daha olduğunu ifade ederek, “Yaptığım araştırmada gördüm ki, bu bebeklerden ilki yine prematüre doğum. Kovid anneden değil doktordan bulaşmış. Diğerinin de tıpkı Hamza Ali gibi annesi Kovid pozitif. Doğuştan bağırsağında anomali varmış ve o patlamış. Annesi ya da kendisi bir şekilde Kovid ile temas edip bağırsağında perforasyon meydana gelen 3. bebek Hamza Ali oldu. Literatüre Hamza Ali bebeği bildireceğim. Şu an genel durumu gayet iyi. Kısa sürede toparladı. Normal gidişatına baktığımızda Hamza Ali şu an hala annesinin karnında doğmayı bekliyor olmalıydı” diye konuştu.
Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
KORONAVİRÜS
Kovid hastası anne, yapay kalp ve akciğerle bebeğini dünyaya getirdi
28 Kasım, 14:01
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