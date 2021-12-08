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https://tr.sputniknews.com/20211208/savunma-sanayii-baskani-demirden-aselsan-aciklamasi-bu-bir-dezenformasyonun-parcasi-1051567312.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN’ın satılacağına dair iddialarla ilgili, “Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası” dedi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T14:41+0300
2021-12-08T15:27+0300
aselsan
türkiye
ismail demir
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Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen SANTEK Dijital Fuarı'nın açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayi İl Buluşması’na katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN’ın satılacağına yönelik iddialara cevap verdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Demir, “Gündemdeki iddialar nedir? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun bir parçası. ASELSAN malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirket. Yüzde 25’i halka açık bir şirket. Vakfımızın bir şirketi. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin çoğu ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN; bunların büyük hisseleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na ait. ASELSAN’ın olsun, TUSAŞ’ın olsun, HAVELSAN’ın olsun, çeşitli ülkelerde ve ülkemizde de ortaklıkları ve alt şirketleri var. Durum bu. Bu açıklamayı yapma gereği bile bana biraz tuhaf geldi" diye konuştu.'Biz yolumuza devam ediyoruz'ASELSAN'ın borsada halka açık şirket olduğunu kaydeden Demir, "Bu şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur. Zaten ASELSAN yasal olarak da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na herhangi bir hareketini bildirmek zorunda. Bu dezenformasyon meselesi gerçekten, savunma sanayi konusunda da siyasete alet edilmemesini kaç kere söyledik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında, savunma sanayi alanında çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada tabi ki ortaklıklar yapıyorlar. Çeşitli alt şirketler kuruyorlar. Çeşitli ülkelerde yapılanmaları devam ediyor. Normal profesyonel şirketlerin çalışmalarının gerektiği gibi çalışıyorlar. Bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar” dedi.Savunma sanayi il buluşmalarını da değerlendiren Demir, “Çok çeşitli illere gittik ve gitmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin bütün kabiliyetlerinin bu sanayi ve teknoloji yolculuğumuzda, ileri teknolojiler yolculuğumuzda masada olması gerekiyor. Genç bir sanayi altyapımızın savunma sanayi özelinde yapacağı katkılar da çok önemli. Onun için kabiliyetleri yerinde tespit etmek, yerinde görmek, onlarla beraber belirli hedeflere doğru yürümek ve teknoloji derinliğimizi, yeni buluşları, inovatif yaklaşımları hep beraber hayata geçirmek durumundayız. Bu bir anlamda Türkiye’nin bir yolculuğu. Bunda da bütün varlığımız, bütün kabiliyetlerimizin masada ve alanda olması gerekiyor. Onun için geniş ölçüde bir tarama yapıp, şirketlerimizle el ele çalışıp, olası bütün kabiliyetleri, mümkün olan en ileri seviyede desteklemek, hayata geçirmek ve kullanmak istiyoruz. Bu tabi sadece sanayi buluşması olmuyor. Aynı zamanda gittiğimiz yerlerde üniversitelerimizde gençlerimizle de buluşuyoruz. 7’den 77’ye bütün insan kaynağımızın bu konuda yetkinliklerini ortaya koyması gerekiyor. Bunu koyduğumuzda da çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.ASELSAN'dan açıklama gelmiştiTürkiye’nin en büyük, yıllık satışlara göre de dünyanın 50. büyük savunma sanayii şirketi ASELSAN da dün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Açıklamada, "Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır" denilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/aselsan-birlesik-arap-emirliklerine-satilacagi-iddialarini-yalanladi-1051544261.html
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aselsan, ismail demir

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası

14:41 08.12.2021 (güncellendi: 15:27 08.12.2021)
© DHAİsmail Demir
İsmail Demir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© DHA
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN’ın satılacağına dair iddialarla ilgili, “Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası” dedi.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen SANTEK Dijital Fuarı'nın açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayi İl Buluşması’na katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN’ın satılacağına yönelik iddialara cevap verdi.
Gazetecilere açıklamada bulunan Demir, “Gündemdeki iddialar nedir? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun bir parçası. ASELSAN malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirket. Yüzde 25’i halka açık bir şirket. Vakfımızın bir şirketi. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin çoğu ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN; bunların büyük hisseleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na ait. ASELSAN’ın olsun, TUSAŞ’ın olsun, HAVELSAN’ın olsun, çeşitli ülkelerde ve ülkemizde de ortaklıkları ve alt şirketleri var. Durum bu. Bu açıklamayı yapma gereği bile bana biraz tuhaf geldi" diye konuştu.

'Biz yolumuza devam ediyoruz'

ASELSAN'ın borsada halka açık şirket olduğunu kaydeden Demir, "Bu şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur. Zaten ASELSAN yasal olarak da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na herhangi bir hareketini bildirmek zorunda. Bu dezenformasyon meselesi gerçekten, savunma sanayi konusunda da siyasete alet edilmemesini kaç kere söyledik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında, savunma sanayi alanında çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada tabi ki ortaklıklar yapıyorlar. Çeşitli alt şirketler kuruyorlar. Çeşitli ülkelerde yapılanmaları devam ediyor. Normal profesyonel şirketlerin çalışmalarının gerektiği gibi çalışıyorlar. Bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar” dedi.
Savunma sanayi il buluşmalarını da değerlendiren Demir, “Çok çeşitli illere gittik ve gitmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin bütün kabiliyetlerinin bu sanayi ve teknoloji yolculuğumuzda, ileri teknolojiler yolculuğumuzda masada olması gerekiyor. Genç bir sanayi altyapımızın savunma sanayi özelinde yapacağı katkılar da çok önemli. Onun için kabiliyetleri yerinde tespit etmek, yerinde görmek, onlarla beraber belirli hedeflere doğru yürümek ve teknoloji derinliğimizi, yeni buluşları, inovatif yaklaşımları hep beraber hayata geçirmek durumundayız. Bu bir anlamda Türkiye’nin bir yolculuğu. Bunda da bütün varlığımız, bütün kabiliyetlerimizin masada ve alanda olması gerekiyor. Onun için geniş ölçüde bir tarama yapıp, şirketlerimizle el ele çalışıp, olası bütün kabiliyetleri, mümkün olan en ileri seviyede desteklemek, hayata geçirmek ve kullanmak istiyoruz. Bu tabi sadece sanayi buluşması olmuyor. Aynı zamanda gittiğimiz yerlerde üniversitelerimizde gençlerimizle de buluşuyoruz. 7’den 77’ye bütün insan kaynağımızın bu konuda yetkinliklerini ortaya koyması gerekiyor. Bunu koyduğumuzda da çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

ASELSAN'dan açıklama gelmişti

Türkiye’nin en büyük, yıllık satışlara göre de dünyanın 50. büyük savunma sanayii şirketi ASELSAN da dün yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
Açıklamada, "Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir geçerlilik payı taşımamaktadır" denilmişti.
ASELSAN - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
ASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı
Dün, 22:58
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