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Tokyo 2020'nin izleyici sayısı 3 milyarı geçti
Tokyo 2020'nin izleyici sayısı 3 milyarı geçti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi tarafından izlendi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T23:53+0300
2021-12-08T23:53+0300
spor
ioc
izlenme rakamları
2020 tokyo olimpiyatları
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, bağımsız bir araştırma kurumu tarafından Tokyo 2020'nin izlenme istatistiklerinin incelendiği belirtildi.Buna göre, dünya genelinde 3.05 milyar kişi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı televizyon kanalları veya dijital ortamlardan takip etti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na oranla izlenme ortalamasında yüzde 139'luk artış yaşandı.Tokyo 2020'ye ait dijital ortamlardan 28 milyar video izlenirken, bu sayı, tüm olimpiyatların rekorunu kırdı.
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ioc, izlenme rakamları, 2020 tokyo olimpiyatları

Tokyo 2020'nin izleyici sayısı 3 milyarı geçti

23:53 08.12.2021
© REUTERS / THOMAS PETERTokyo 2020
Tokyo 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© REUTERS / THOMAS PETER
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi tarafından izlendi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, bağımsız bir araştırma kurumu tarafından Tokyo 2020'nin izlenme istatistiklerinin incelendiği belirtildi.
Buna göre, dünya genelinde 3.05 milyar kişi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı televizyon kanalları veya dijital ortamlardan takip etti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na oranla izlenme ortalamasında yüzde 139'luk artış yaşandı.
Tokyo 2020'ye ait dijital ortamlardan 28 milyar video izlenirken, bu sayı, tüm olimpiyatların rekorunu kırdı.
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