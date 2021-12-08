https://tr.sputniknews.com/20211208/tokyo-2020nin-izleyici-sayisi-3-milyari-gecti-1051588552.html

Tokyo 2020'nin izleyici sayısı 3 milyarı geçti

Tokyo 2020'nin izleyici sayısı 3 milyarı geçti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi tarafından izlendi. 08.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-08T23:53+0300

2021-12-08T23:53+0300

2021-12-08T23:53+0300

spor

ioc

izlenme rakamları

2020 tokyo olimpiyatları

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/1045193498_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_cdff9947eea6d0a538f17317df361979.jpg

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, bağımsız bir araştırma kurumu tarafından Tokyo 2020'nin izlenme istatistiklerinin incelendiği belirtildi.Buna göre, dünya genelinde 3.05 milyar kişi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı televizyon kanalları veya dijital ortamlardan takip etti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na oranla izlenme ortalamasında yüzde 139'luk artış yaşandı.Tokyo 2020'ye ait dijital ortamlardan 28 milyar video izlenirken, bu sayı, tüm olimpiyatların rekorunu kırdı.

https://tr.sputniknews.com/20211115/usain-bolt-keske-emekliye-ayrilmasaydim-1050818642.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ioc, izlenme rakamları, 2020 tokyo olimpiyatları