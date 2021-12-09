https://tr.sputniknews.com/20211209/abdde-tvdeki-drag-queen-performansiyla-cemaati-soke-eden-rahip-gorevden-alindi-1051613353.html

ABD'de TV'deki 'drag queen' performansıyla cemaati şoke eden rahip görevden alındı

ABD'de TV'deki 'drag queen' performansıyla cemaati şoke eden rahip görevden alındı

ABD'de TV drag queen şovuna katılıp abartılı makyaj ve kıyafetlerle çılgın bir performans sergileyen Metodist rahip, cemaatten gelen şikayetler üzerine... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T16:38+0300

2021-12-09T16:38+0300

2021-12-09T17:33+0300

dünya

abd

hbo

reality show

indiana

rahip

görevden alma

drag

lgbt

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Türkiye'deki zenne kültürünü çağrıştıran Batı'nın drag queen kültürü, yani sahne performansı için abartılı kadın makyajı ve kıyafetlerine bürünmek, ABD'de bir rahibin başını yaktı.Haç kolyesiyle performans yaptıLGBT+ üyesi kızına destek olmak ve hareketle dayanışmak için HBO'nun bu alandaki 'We're Here' (Biz buradayız) isimli reality şovuna katılan rahip Craig Duke (62), son derece abartılı makyaj yapıp kabarık sarı, pembe peruklar takıp mini payetli tunik, uzun çizme gibi kıyafetlere bürünürken boynundan haçlı kolyesini eksik etmedi. 'Güçlü bir ruhsal deneyim oldu'Rahip Duke, çılgın performansının ardından, Religion News Service (Din Haber Servisi) sitesine verdiği röportajda, şova katılımından 'inanılmaz derecede harika, canlandırıcı, derinleştirici, güçlü bir ruhsal deneyim' diye söz etti.Ancak bu parlak renkli gösteri, Protestan mezhebinin Metodist Kilisesi'ne bağlı rahip Duke'un görevden alınmasına yol açtı. 'Cemaatin kapsayıcı görüşlerimi paylaştığını sanıyordum'Indiana eyaletinin Evansville şehrinde bir Metodist Kilisesi'ni yöneten Duke'un kovulması için cemaat içinden kampanya yürütüldüğü öğrenildi. 30 yıllık rahiplik hayatında hep LGBT+ kapsayıcılığını savunmuş olan Duke, Newburgh Birleşik Metodist Kilisesi'ndeki 400 üyeli cemaatinin çoğunun onun kapsayıcı görüşlerini paylaştığını düşündüğünü ve önde gelen bir cemaat üyesinin kendisine saldıran e-postalar yaymasına şaşırdığını söyledi.'Çok sayıda şikayet aldıktan sonra'Metodist Kilisesi'nin bölgesel başmüfettişi Mitch Gieselman, eylemlerini sert dille eleştiren çok sayıda telefon ve e-posta aldıktan sonra Duke'u yönettiği kilisedeki görevlerinden almaya ve maaşını önemli ölçüde düşürmeye karar verdiğini söyledi. 'İhlal ya da suç belirlenmedi'Duke'u ne kovduğunu ne de Duke'un istifa ettiğini sözlerine ekleyen Gieselman, "Birleşik Metodist Disiplin Kitabı'nı ihlal ettiği veya suçlamaya tabi bir suç işlediği tespit edilmedi" dedi. HBO'nun drag şovunda boy göstermesi üzerine rahiplik görevinden alınıp maaşının kesildiğinin açıklanmasının ardından, GoFundMe sitesinde Duke için açılan sayfada bir çırpıda 58 bin dolardan fazla bağış toplandı. 'LGBTQ topluluğunu anlama ve kabul etme köprüsü'Craig Duke'un kendisi gibi rahiplik yapan hayat arkadaşı Linda, "LGBTQ topluluğunu anlama ve kabul etme köprüsü, Tanrı'nın sevgisi parladıkça topluluğumuz ve ötesinde genişlemeye devam etsin" açıklamasını yaptı.'Cemaatime katmak istediğim için içlerine girdim'Duke da karardan üzüntü ve hayal kırıklığı duysa da sahne ışıkları altındaki drag performansından pişmanlık duymadığını belirtip şu vurguyu yaptı:"Daha önce hiç içine girmediğim bir kültüre daldım ve onun tarafından sarılıp sarmalandım. Vaizlikte şöyle bir şey vardır: Kendinizden farklı insanları cemaatinize dahil etmek istiyorsanız, sizden farklı insanların olduğu yere gitmeniz gerekir."

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abd, hbo, reality show, indiana, rahip, görevden alma, drag, lgbt