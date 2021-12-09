Almanya'da Kovid-19 aşısı, risk grubundaki 5-11 yaş aralığı için önerildi

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, STIKO'nun, Kovid-19 aşısına ilişkin tavsiyelerini güncellediği belirtildi.Açıklamada, STIKO'nun şimdiye kadar mevcut olan tüm verileri değerlendirdikten sonra çeşitli hastalıkları olan 5-11 yaşındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını tavsiye ettiği vurgulandı.Bunun yanı sıra kendilerini aşıyla koruyamayan insanlarla temasta olan çocukların da aşı yapmalarının önerildiği aktarılan açıklamada, ayrıca herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaşlarındaki çocuklara da doktor tavsiyesi ve ebeveynin talebiyle Kovid-19 aşısının uygulanabileceği kaydedildi.BioNTech'in ürettiği aşının önerildiği açıklamada, bu yaş grubundaki çocukların Kovid-19'u ağır geçirmelerinin ve ölümlerinin engellenmesinin amaçlandığı dile getirildi.Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da, 5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech'in aşısına onay vermişti.
Almanya'da, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, risk grubunda olan 5-11 yaşındaki çocuklara uygulanmasını tavsiye etti.
Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, STIKO'nun, Kovid-19 aşısına ilişkin tavsiyelerini güncellediği belirtildi.
Açıklamada, STIKO'nun şimdiye kadar mevcut olan tüm verileri değerlendirdikten sonra çeşitli hastalıkları olan 5-11 yaşındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını tavsiye ettiği vurgulandı.
Bunun yanı sıra kendilerini aşıyla koruyamayan insanlarla temasta olan çocukların da aşı yapmalarının önerildiği aktarılan açıklamada, ayrıca herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaşlarındaki çocuklara da doktor tavsiyesi ve ebeveynin talebiyle Kovid-19 aşısının uygulanabileceği kaydedildi.
BioNTech'in ürettiği aşının önerildiği açıklamada, bu yaş grubundaki çocukların Kovid-19'u ağır geçirmelerinin ve ölümlerinin engellenmesinin amaçlandığı dile getirildi.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da, 5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech'in aşısına onay vermişti.