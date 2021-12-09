https://tr.sputniknews.com/20211209/almanyada-kovid-19-asisi-risk-grubundaki-5-11-yas-araligi-icin-onerildi-1051621505.html

Almanya'da Kovid-19 aşısı, risk grubundaki 5-11 yaş aralığı için önerildi

Almanya'da Kovid-19 aşısı, risk grubundaki 5-11 yaş aralığı için önerildi

Almanya'da, Daimi Aşı Komisyonu (STIKO), BioNTech-Pfizer'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının, risk grubunda olan 5-11 yaşındaki... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T20:44+0300

2021-12-09T20:44+0300

2021-12-09T20:45+0300

koronavirüs

çocuk

ema

biontech

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Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamada, STIKO'nun, Kovid-19 aşısına ilişkin tavsiyelerini güncellediği belirtildi.Açıklamada, STIKO'nun şimdiye kadar mevcut olan tüm verileri değerlendirdikten sonra çeşitli hastalıkları olan 5-11 yaşındaki çocuklar için Kovid-19 aşısını tavsiye ettiği vurgulandı.Bunun yanı sıra kendilerini aşıyla koruyamayan insanlarla temasta olan çocukların da aşı yapmalarının önerildiği aktarılan açıklamada, ayrıca herhangi bir hastalığı olmayan 5-11 yaşlarındaki çocuklara da doktor tavsiyesi ve ebeveynin talebiyle Kovid-19 aşısının uygulanabileceği kaydedildi.BioNTech'in ürettiği aşının önerildiği açıklamada, bu yaş grubundaki çocukların Kovid-19'u ağır geçirmelerinin ve ölümlerinin engellenmesinin amaçlandığı dile getirildi.Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 25 Kasım'da, 5-11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech'in aşısına onay vermişti.

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çocuk, ema, biontech