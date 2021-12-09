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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211209/altin-fiyatlari-gune-yatay-seyirle-basladi-gram-784-tl-1051595017.html
Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı: Gram 784 TL
Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı: Gram 784 TL
Altın fiyatları güne yatay bir seyirle başladı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T09:00+0300
2021-12-09T09:00+0300
2021-12-09T08:58+0300
ekonomi
altın
fiyat
gram altın
yarım gram altın
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Gram altın 784 liradan güne başlarken, dün kapanışta yine 784 liradan fiyatlanıyordu.Çeyrek altın 1284 liradan yeni günde açılış yaparken, dün kapanışta 1283 lira seviyesindeydi.Ons altın ise 1786 dolardan yeni günde fiyatlanırken, dün günü 1782 dolardan kapattı.
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altın, fiyat, gram altın, yarım gram altın
Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı: Gram 784 TL
Altın fiyatları güne yatay bir seyirle başladı.
Gram altın
784 liradan güne başlarken, dün kapanışta yine 784 liradan fiyatlanıyordu.
Çeyrek altın 1284 liradan yeni günde açılış yaparken, dün kapanışta 1283 lira seviyesindeydi.
Ons altın ise 1786 dolardan yeni günde fiyatlanırken,
dün günü 1782 dolardan kapattı.