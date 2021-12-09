https://tr.sputniknews.com/20211209/altinin-kilogrami-787-bin-liraya-yukseldi-1051617423.html

Altının kilogramı 787 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 787 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 787 bin liraya çıktı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T18:38+0300

2021-12-09T18:38+0300

2021-12-09T18:38+0300

ekonomi

altın

ekonomik kriz

kilo

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Altın piyasasında, en düşük 787 bin lira, en yüksek ise 789 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 787 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 123 milyon 39 bin 219.45 lira, işlem miktarı ise 157,01 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 378 bin 701 lira düzeyinde gerçekleşti.

https://tr.sputniknews.com/20211209/altin-fiyatlari-gune-yatay-seyirle-basladi-gram-784-tl-1051595017.html

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altın, ekonomik kriz, kilo