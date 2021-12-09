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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211209/altinin-kilogrami-787-bin-liraya-yukseldi-1051617423.html
Altının kilogramı 787 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 787 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 787 bin liraya çıktı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T18:38+0300
2021-12-09T18:38+0300
2021-12-09T18:38+0300
ekonomi
altın
ekonomik kriz
kilo
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Altın piyasasında, en düşük 787 bin lira, en yüksek ise 789 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 787 bin liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 123 milyon 39 bin 219.45 lira, işlem miktarı ise 157,01 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 195 milyon 378 bin 701 lira düzeyinde gerçekleşti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/altin-fiyatlari-gune-yatay-seyirle-basladi-gram-784-tl-1051595017.html
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altın, ekonomik kriz, kilo
Altının kilogramı 787 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 787 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında, en düşük
787 bin lira, en yüksek ise 789 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 787 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi
123 milyon 39 bin 219.45 lira, işlem miktarı ise 157,01 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise
195 milyon 378 bin 701 lira düzeyinde gerçekleşti.