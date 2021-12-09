https://tr.sputniknews.com/20211209/asiri-hizla-tramvay-yolundan-giden-arac-yayayi-teget-gecip-baska-bir-otomobile-carpti-1051601898.html

Aşırı hızla tramvay yolundan giden araç, yayayı teğet geçip başka bir otomobile çarptı

Aşırı hızla tramvay yolundan giden araç, yayayı teğet geçip başka bir otomobile çarptı

İstanbul'da aşırı hızla tramvay yolundan giden araç, bir yayaya çarpmaktan saniyelerle kurtuldu, başka bir araca çarptı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T12:57+0300

2021-12-09T12:57+0300

2021-12-09T12:57+0300

türkiye

istanbul

aksaray

trafik kazası

kaza

yaya

tramvay

hız

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İstanbul'da, tramvay yolundan Aksaray istikametine aşırı hızla giden bir araç, kendisine yeşil ışık yanan bir başka otomobile çarptı.Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu. Otomobil sürücülerinden biri, ağır yaralandı. Kazadan saniyeler önce karşıdan karşıya geçen bir yaya ise son anda aracın çarpmasından kurtuldu.

https://tr.sputniknews.com/20210908/umraniyede-kontrolden-cikan-otomobil-iki-kisiyi-teget-gecip-is-yerine-carpti-1048729480.html

türkiye

istanbul

aksaray

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istanbul, aksaray, trafik kazası, kaza, yaya, tramvay, hız