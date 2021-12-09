https://tr.sputniknews.com/20211209/asiri-hizla-tramvay-yolundan-giden-arac-yayayi-teget-gecip-baska-bir-otomobile-carpti-1051601898.html
Aşırı hızla tramvay yolundan giden araç, yayayı teğet geçip başka bir otomobile çarptı
Aşırı hızla tramvay yolundan giden araç, yayayı teğet geçip başka bir otomobile çarptı
İstanbul'da aşırı hızla tramvay yolundan giden araç, bir yayaya çarpmaktan saniyelerle kurtuldu, başka bir araca çarptı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T12:57+0300
2021-12-09T12:57+0300
2021-12-09T12:57+0300
türkiye
istanbul
aksaray
trafik kazası
kaza
yaya
tramvay
hız
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İstanbul'da, tramvay yolundan Aksaray istikametine aşırı hızla giden bir araç, kendisine yeşil ışık yanan bir başka otomobile çarptı.Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu. Otomobil sürücülerinden biri, ağır yaralandı. Kazadan saniyeler önce karşıdan karşıya geçen bir yaya ise son anda aracın çarpmasından kurtuldu.
https://tr.sputniknews.com/20210908/umraniyede-kontrolden-cikan-otomobil-iki-kisiyi-teget-gecip-is-yerine-carpti-1048729480.html
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istanbul, aksaray, trafik kazası, kaza, yaya, tramvay, hız
Aşırı hızla tramvay yolundan giden araç, yayayı teğet geçip başka bir otomobile çarptı
İstanbul'da aşırı hızla tramvay yolundan giden araç, bir yayaya çarpmaktan saniyelerle kurtuldu, başka bir araca çarptı.
İstanbul'da, tramvay yolundan Aksaray istikametine aşırı hızla giden bir araç, kendisine yeşil ışık yanan bir başka otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisi ile araçlar yol kenarına savruldu. Otomobil sürücülerinden biri, ağır yaralandı.
Kazadan saniyeler önce karşıdan karşıya geçen bir yaya ise son anda aracın çarpmasından kurtuldu.