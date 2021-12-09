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https://tr.sputniknews.com/20211209/askeri-yasak-bolgeye-giren-yunan-polis-ile-kiz-arkadasinin-yurtdisi-yasagi-kaldirildi--1051624277.html
Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının yurtdışı yasağı kaldırıldı
Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının yurtdışı yasağı kaldırıldı
Edirne'de Yunanistan'a sınır askeri yasak bölgede yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan Yunan polisi ve kız... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T22:11+0300
2021-12-09T22:12+0300
polis
kız arkadaş
yunan
türkiye
navigasyon
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Edirne'nin Doyran köyünde askeri yasak bölgede Yunanistan sınırında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna, yasak kararına itiraz etti.İtiraz dilekçesini değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, yurtdışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kaldırılmasına karar verdi.Yunanistan’ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisi ile kız arkadaşı navigasyon mağduru olduklarını anlatmıştı.
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polis, kız arkadaş, yunan, navigasyon

Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının yurtdışı yasağı kaldırıldı

22:11 09.12.2021 (güncellendi: 22:12 09.12.2021)
© İHA / MEHMET BASMACI-AW487495Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının yurt dışı yasağı kaldırıldı
Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının yurt dışı yasağı kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA / MEHMET BASMACI-AW487495
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Edirne'de Yunanistan'a sınır askeri yasak bölgede yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan Yunan polisi ve kız arkadaşının, yasağı kaldırıldı.
Edirne'nin Doyran köyünde askeri yasak bölgede Yunanistan sınırında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna, yasak kararına itiraz etti.
İtiraz dilekçesini değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, yurtdışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kaldırılmasına karar verdi.
Yunanistan’ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisi ile kız arkadaşı navigasyon mağduru olduklarını anlatmıştı.
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