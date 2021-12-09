https://tr.sputniknews.com/20211209/askeri-yasak-bolgeye-giren-yunan-polis-ile-kiz-arkadasinin-yurtdisi-yasagi-kaldirildi--1051624277.html

Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının yurtdışı yasağı kaldırıldı

Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının yurtdışı yasağı kaldırıldı

Edirne'de Yunanistan'a sınır askeri yasak bölgede yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan Yunan polisi ve kız... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T22:11+0300

2021-12-09T22:11+0300

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polis

kız arkadaş

yunan

türkiye

navigasyon

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Edirne'nin Doyran köyünde askeri yasak bölgede Yunanistan sınırında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna, yasak kararına itiraz etti.İtiraz dilekçesini değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, yurtdışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kaldırılmasına karar verdi.Yunanistan’ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisi ile kız arkadaşı navigasyon mağduru olduklarını anlatmıştı.

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polis, kız arkadaş, yunan, navigasyon