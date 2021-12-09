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https://tr.sputniknews.com/20211209/belarus-nytta-ryanair-ucaginin-minske-inisi-ile-ilgili-yayinlanan-makale-duzmece-haber-1051621708.html
Belarus: NYT’ta Ryanair uçağının Minsk'e inişi ile ilgili yayımlanan makale, düzmece haber
Belarus: NYT’ta Ryanair uçağının Minsk'e inişi ile ilgili yayımlanan makale, düzmece haber
Belarus Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Departmanı Başkanı Artem Sikorskiy, New York Times'ta yayınlanan, Ryanair uçağının Minsk Havalimanı’na acil iniş yapması... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T20:46+0300
2021-12-09T20:46+0300
dünya
minsk
belarus
ab
ryanair
the new york times (nyt)
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Belta haber ajansının aktardığı üzere Sikorskiy, New York Times'ta yayınlanan ve Ryanair uçağının Minsk Havalimanı'na acil inişi sırasında çalıştığı iddia edilen sevk memurunun sözlerinin yayınlandığı makaleyi düzmece haber olarak tanımladı.Sikorskiy, “New York Times'ta çıkan haber anlamsız ve hatta gülünç. Nedenini açıklayayım. Birincisi o gün, yani 23 Mayıs'ta Minsk'e inme kararı uçak kaptan pilotu tarafından alınmıştı. İkincisi, Polonyalı ortaklarımızdan ve ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Komisyonundan objektif kontrol verilerini sağlamasını talep ettiğimiz anda bu düzmece haberin yayınlandığını görüyoruz” dedi ve ekledi:“Bizim bir tür baskı uyguladığımızı, savaş jeti kullanmakla tehdit ettiğimizi vb. gösterin. Fakat durum böyle değil. Zaten daha 24 Mayıs'ta pilot ve sevk memuru arasındaki tüm konuşmaları tamamıyla yayınlamıştık”New York Times gazetesi dün Avrupa Birliği (AB) güvenlik güçlerindeki kaynaklara atıfta bulunarak, Minsk Havalimanı’nda eskiden sevk memuru olarak çalışan ve Ryanair uçağının indirildiği sırada görevli olduğu ileri sürülen, Oleg Galegov'un Polonya'ya kaçtığını ve yerel yetkililere, kontrol kulesinde neler olduğuna ilişkin kendi versiyonunu anlattığını yazmıştı.Galegov’un iddialarına göre 23 Mayıs tarihinde kontrol kulesinde durumu yöneten ve sürekli olarak telefonda birilerine durumu bildiren bir Belarus KGB subayı vardı, Galegov'un ise pilotlara uçağın içinde mayın olduğunu bildirmesi gerekiyordu.Galegov'a göre uçakta bir patlayıcı bulunduğu ‘baştan beri yalan bilgiydi ve bunu herkes biliyordu.’New York Times, Galegov'un ifadesinin şimdiye kadar bilinenlerden pek farklı olmadığını, ancak şimdi Polonya makamlarının Belarus'a karşı dava açma imkanı yakaladıklarını bildirdi. Gazetedeki makalede ayrıca soruşturma nedeniyle Minsk ve Varşova arasındaki ilişkilerin bozulabileceğini ifade ediliyor.23 Mayıs’ta Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç ve yanında seyahat eden Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210727/belarus-basini-ryanair-ucagini-minske-indiren-gorevli-ailesiyle-birlikte-belarustan-ayrildi-1045062823.html
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minsk, belarus, ab, ryanair, the new york times (nyt)

Belarus: NYT’ta Ryanair uçağının Minsk'e inişi ile ilgili yayımlanan makale, düzmece haber

20:46 09.12.2021
© REUTERS / Christian HartmannRyanair
Ryanair - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Christian Hartmann
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Belarus Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Departmanı Başkanı Artem Sikorskiy, New York Times'ta yayınlanan, Ryanair uçağının Minsk Havalimanı’na acil iniş yapması olayına ilişkin ayrıntılara yer verilen makaleyi düzmece haber olarak nitelendirdi.
Belta haber ajansının aktardığı üzere Sikorskiy, New York Times'ta yayınlanan ve Ryanair uçağının Minsk Havalimanı'na acil inişi sırasında çalıştığı iddia edilen sevk memurunun sözlerinin yayınlandığı makaleyi düzmece haber olarak tanımladı.
Sikorskiy, New York Times'ta çıkan haber anlamsız ve hatta gülünç. Nedenini açıklayayım. Birincisi o gün, yani 23 Mayıs'ta Minsk'e inme kararı uçak kaptan pilotu tarafından alınmıştı. İkincisi, Polonyalı ortaklarımızdan ve ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Komisyonundan objektif kontrol verilerini sağlamasını talep ettiğimiz anda bu düzmece haberin yayınlandığını görüyoruz” dedi ve ekledi:
Bizim bir tür baskı uyguladığımızı, savaş jeti kullanmakla tehdit ettiğimizi vb. gösterin. Fakat durum böyle değil. Zaten daha 24 Mayıs'ta pilot ve sevk memuru arasındaki tüm konuşmaları tamamıyla yayınlamıştık”
New York Times gazetesi dün Avrupa Birliği (AB) güvenlik güçlerindeki kaynaklara atıfta bulunarak, Minsk Havalimanı’nda eskiden sevk memuru olarak çalışan ve Ryanair uçağının indirildiği sırada görevli olduğu ileri sürülen, Oleg Galegov'un Polonya'ya kaçtığını ve yerel yetkililere, kontrol kulesinde neler olduğuna ilişkin kendi versiyonunu anlattığını yazmıştı.
Galegov’un iddialarına göre 23 Mayıs tarihinde kontrol kulesinde durumu yöneten ve sürekli olarak telefonda birilerine durumu bildiren bir Belarus KGB subayı vardı, Galegov'un ise pilotlara uçağın içinde mayın olduğunu bildirmesi gerekiyordu.
Galegov'a göre uçakta bir patlayıcı bulunduğu ‘baştan beri yalan bilgiydi ve bunu herkes biliyordu.’
New York Times, Galegov'un ifadesinin şimdiye kadar bilinenlerden pek farklı olmadığını, ancak şimdi Polonya makamlarının Belarus'a karşı dava açma imkanı yakaladıklarını bildirdi. Gazetedeki makalede ayrıca soruşturma nedeniyle Minsk ve Varşova arasındaki ilişkilerin bozulabileceğini ifade ediliyor.
23 Mayıs’ta Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç ve yanında seyahat eden Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.
Belarus - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2021
DÜNYA
Belarus basını: Ryanair uçağını Minsk'e indiren görevli ailesiyle birlikte Belarus'tan ayrıldı
27 Temmuz, 00:12
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