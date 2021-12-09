https://tr.sputniknews.com/20211209/cocuk-istismarcisi-milyarder-epsteinin-kralice-elizabethin-evinde-cekilen-fotografi-ortaya-cikti-1051606044.html

Çocuk istismarcısı milyarder Epstein'ın Kraliçe Elizabeth'in evinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

Çocuk istismarcısı milyarder Epstein'ın Kraliçe Elizabeth'in evinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ve cezaevinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'ın İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in evinde... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T14:48+0300

2021-12-09T14:48+0300

2021-12-09T14:49+0300

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abd

ingiltere

kraliçe elizabeth

jeffrey epstein

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Çocuk istismarı ve cinsel tacizden hüküm giyen ve 2019'da cezaevinde intihar eden ABD'li milyarder Jeffrey Epstein’in seks ticareti ve çocuk istismarı ağında suç ortağı olduğu iddia edilen Ghislaine Maxwell’in yargılanmasına devam ediliyor.ABD'nin New York eyaletinde görülen seks ticareti davasında bir fotoğraf mahkemeye delil olarak sunuldu. 1999’da çekildiği tahmin edilen fotoğrafta, Epstein ve Maxwell çiftinin İskoçya'da bulunan ve Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’a ait olduğu belirtilen evde poz verdiği görülüyor.Epstein’in Manhattan’daki evinde ele geçirilen fotoğraf, jüriye Epstein ve Maxwell’in oldukça yakın oldukları ve ‘suç ortağı’ oldukları iddiasını desteklemek için gösterildi. 1994 - 2004 yılları arasında Epstein'a reşit olmayan kızları istismar etmesi için hazırlamakla suçlanan Maxwell, suçsuz olduğunu iddia ediyor.ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraftaki evde, daha önce Kraliçe Elizabeth ve ailesinin de çekilmiş fotoğraflarının olduğu öğrenildi.Prens Andrew üzerinde baskı oluşturabilirFotoğrafı kimin çektiği bilinmezken, hem Epstein'ın hem de Maxwell'in Prens Andrew'le arkadaş oldukları ve 1999'da çifti İskoçya'daki eve davet ettiği biliniyor. Ortaya çıkan yeni fotoğrafın ardından, Kraliyet çevrelerine dahil ettiği Epstein'la olan arkadaşlığı nedeniyle York Dükü üzerinde baskı oluşabileceği ifade ediliyor. Prens Andrew'in ismi Maxwell duruşmasında üç kez anıldı. Bunlardan biri, davanın mağdurları arasında yer alan 'Jane' isimli bir kadın. Jane duruşmada, Prens Andrew'i 14 yaşındayken gördüğünü söylese de Prensi istismarla suçlamadı.Maxwell'in avukatı Laura Menninger, geçen haftaki duruşmada Jane'e "Prens Andrew'in sizinle birlikte uçakta olduğunu hatırlıyor musunuz" sorusunu yöneltmişti. İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Jane'in bu soruya yanıtı "Evet" oldu.Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, 17 yaşında bir seks ticareti mağduruyken Prensin kendisine tecavüz ettiğini iddia eden Virginia Giuffre tarafından ayrıca dava edilmişti. Prens Andrew, iddiaları reddetmişti.Duruşmada mağdurlar ve yakınlarının ifadeleri dinlendiDünkü Maxwell duruşmasında bir diğer mağdur 'Carolyn'in erkek arkadaşı 'Shawn'ın da ifadesi alındı. Shawn, Carolyn'in iki işte çalıştığını belirterek, "Şimdiye dek yalnızca Arby's ve Jeffrey için çalıştı" dedi. Carolyn'i Epstein'ın Florida'daki evine otomobiliyle bıraktığını söyleyen Shawn, buna gerekçe olarak da 'Carolyn'in araç kullanmak için yaşça çok küçük olmasını' gösterdi.Shawn, İngiltere Prensi Andrew'i tecavüzle suçlayan Virginia Giuffre ile Carolyn arasında geçen bir diyalogu aktararak, "Virginia, Palm Beach'te bir adam için çalıştığını ve Carolyn'in gelip masaj yapmak isterse para kazanabileceğini söyledi" dedi.Geçtiğimiz günlerde, bir diğer mağdur 'Kate', Maxwell'in kendisinden bir kız öğrenci kılığında Epstein'a çayı götürmesini istediğini söylemişti. İfadeye göre Maxwell, Kate'e "Jeffrey'e çayını bu kıyafetle götürmenin senin için eğlenceli olacağını düşündüm" dedi. İngiltere uyruklu Kate, Maxwell'in 'neredeyse bir kız öğrenci gibi davrandığını' belirterek, "Her şey eğlenceli, aptal bir şaka gibi görünüyordu" demişti.Avukatları, Maxwell'in Epstein tarafından işlenen suçlar nedeniyle 'günah keçisi' yapılmaya çalışıldığını savunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20191122/prens-andrewa-epstein-olayiyla-ilgili-abd-yonetimiyle-isbirligi-cagrisi-1040672739.html

https://tr.sputniknews.com/20210805/gates-pedofili-agi-yoneten-epstein-ile-dostlugu-icin-devasa-hataydi-dedi-1045164987.html

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abd, ingiltere, kraliçe elizabeth, jeffrey epstein