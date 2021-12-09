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https://tr.sputniknews.com/20211209/diyarbakirda-iki-aile-arasinda-kavga-1-olu-3u-agir-10-yarali-1051620400.html
Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3’ü ağır 10 yaralı
Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3’ü ağır 10 yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oturan iki ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3’ü ağır... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T20:08+0300
2021-12-09T20:08+0300
türkiye
diyarbakır
bismil
kavga
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan Aslan ve Erkek aileleri arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı.Tartışma her iki ailenin bireylerinin de katılmasıyla bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Aileler arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağılık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri ise tarafları ayırdı.İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 kişi ölürken, 3’ü ağır 10 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma olay yerini yaya ve araç trafiğine kapatırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay sonrasında bölgeden geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda bir kişinin yerde hareketsiz olarak durduğu ve jandarma ekiplerinin de yolda önlem aldığı görüldü. Olayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211208/metro-alt-gecit-merdivenine-otomobil-dustu-1-olu-2-yarali-1051554666.html
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diyarbakır, bismil, kavga

Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3’ü ağır 10 yaralı

20:08 09.12.2021
© DHADiyarbakır'ın Bismil ilçesinde oturan iki ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3’ü ağır 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oturan iki ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3’ü ağır 10 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© DHA
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oturan iki ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3’ü ağır 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan Aslan ve Erkek aileleri arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı.
Tartışma her iki ailenin bireylerinin de katılmasıyla bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Aileler arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağılık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri ise tarafları ayırdı.
İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 kişi ölürken, 3’ü ağır 10 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma olay yerini yaya ve araç trafiğine kapatırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.
Olay sonrasında bölgeden geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda bir kişinin yerde hareketsiz olarak durduğu ve jandarma ekiplerinin de yolda önlem aldığı görüldü. Olayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.
Metro alt geçit merdivenine otomobil düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
TÜRKİYE
Metro alt geçit merdivenine otomobil düştü: 1 ölü, 2 yaralı
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