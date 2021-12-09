https://tr.sputniknews.com/20211209/diyarbakirda-iki-aile-arasinda-kavga-1-olu-3u-agir-10-yarali-1051620400.html

Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3’ü ağır 10 yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3’ü ağır 10 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde oturan iki ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3’ü ağır... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T20:08+0300

2021-12-09T20:08+0300

2021-12-09T20:08+0300

türkiye

diyarbakır

bismil

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051620298_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_5766e24377424d690374aed304188282.jpg

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı ve Korukçu mahallelerinde oturan Aslan ve Erkek aileleri arasında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı.Tartışma her iki ailenin bireylerinin de katılmasıyla bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü. Aileler arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağılık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale ederken, jandarma ekipleri ise tarafları ayırdı.İlçe devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 kişi ölürken, 3’ü ağır 10 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma olay yerini yaya ve araç trafiğine kapatırken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay sonrasında bölgeden geçenlerin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda bir kişinin yerde hareketsiz olarak durduğu ve jandarma ekiplerinin de yolda önlem aldığı görüldü. Olayla ilgili olarak jandarmanın araştırması sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211208/metro-alt-gecit-merdivenine-otomobil-dustu-1-olu-2-yarali-1051554666.html

türkiye

diyarbakır

bismil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diyarbakır, bismil, kavga