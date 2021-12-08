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Metro alt geçit merdivenine otomobil düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Metro alt geçit merdivenine otomobil düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan Davut Can Duman hayatını... 08.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-08T09:51+0300
2021-12-08T09:51+0300
türkiye
bursa
trafik kazası
nilüfer
kaza
metro
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Nilüfer ilçesinde A.O'nun kullandığı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. ve S.D. yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı.Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/takla-atan-otomobilin-surucusu-olay-yerinden-kacti-1051511890.html
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bursa, trafik kazası, nilüfer, kaza, metro

Metro alt geçit merdivenine otomobil düştü: 1 ölü, 2 yaralı

09:51 08.12.2021
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - BERKTUĞ ÖNCÜMetro alt geçit merdivenine otomobil düştü
Metro alt geçit merdivenine otomobil düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
© İHA / AHMET BERKE ERDAL - BERKTUĞ ÖNCÜ
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aracın yoldan çıkarak metro istasyonunun alt geçit merdivenlerine düşmesi sonucu araçta bulunan Davut Can Duman hayatını kaybetti.
Nilüfer ilçesinde A.O'nun kullandığı hafif ticari araç yoldan çıktı. Bariyerleri aşarak kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, Nilüfer Metro İstasyonu alt geçidi merdivenlerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardında araçta bulunan H. E. E. ve S.D. yaralanırken, 21 yaşındaki Davut Can Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü A.O. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kazada hayatını kaybeden Davut Can Duman'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüğü öğrenildi.
Sürücü A.O. gözaltına alınırken Davut Can Duman'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
YAŞAM
Takla atan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı
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