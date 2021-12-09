Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211209/erdogan-bati-ve-dunya-su-anda-ak-parti-uzerinde-farkli-oyunlar-ve-hazirliklar-icinde-1051591925.html
Erdoğan: Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde
Erdoğan: Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcilerine telefonla hitap etti. Erdoğan, " Şunu bilmeniz lazım... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T02:26+0300
2021-12-09T02:26+0300
politika
haberler
recep tayyip erdoğan
ak parti
türkiye
isveç
batı
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051580739_0:138:2000:1263_1920x0_80_0_0_c3908ab3a2842d1414041c191ebd3f5c.jpg
İsveç'te temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, UID temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.Erdoğan, UID temsilcilerine hitabında, İsveç'te yapılacak çalışmaların 2023 için bir hazırlık olacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:Toplantıda, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UID İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken ve UID İsveç üyeleri hazır bulundu.
isveç
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051580739_66:0:1934:1401_1920x0_80_0_0_5d84b9e555d42d2ac0a1a8d13eaae939.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haberler, recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, isveç, batı, dünya

Erdoğan: Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde

02:26 09.12.2021
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcilerine telefonla hitap etti. Erdoğan, " Şunu bilmeniz lazım, özellikle Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde" dedi.
İsveç'te temaslarda bulunan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, UID temsilcilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü.
Erdoğan, UID temsilcilerine hitabında, İsveç'te yapılacak çalışmaların 2023 için bir hazırlık olacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"UID'nin İsveç'teki tüm mensuplarına, Ankara'dan en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Toplantınızın hayırlara verile olmasını diliyorum. Özellikle böyle bir dönemde çalışmalarınızın 2023 için çok çok önemli bir geleceğe çırpınışa vesile olacağına inanıyorum. Sizleri şahsım ve teşkilatım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir zamanda orada toplantı yapmanızla 2023'ün yatırımını çok farklı şekilde yapmış bulunuyorsunuz. Şunu bilmeniz lazım, özellikle Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde. Onlar bunları yaparken sizler de orada yapmış olduğunuz toplantılarla inşallah 2023'e çok çok güçlü bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Bizler de Türkiye'de her hafta sonu hemen hemen, değişik illerde toplantılar ve toplu açılışlar yapmak ve mitingler yapmak suretiyle farklı hazırlanıyoruz. Sizleri bu duygular içinde selamlıyoruz."
Toplantıda, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, UID İsveç Teşkilat Başkanı Özer Eken ve UID İsveç üyeleri hazır bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:36Squid Game yıldızları, yaşadıklarını anlattı: 'Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim'
03:22Zoom anketi: Toplantılar en çok yatakta yapıldı
02:55İran, Azerbaycan ve Gürcistan, Karadeniz'i Basra Körfezi'ne bağlayacak
02:46Pfizer yöneticisi: Birkaç yıl Kovid-19 aşılarının güçlendirici dozlarına ihtiyacımız olacak
02:36Pentagon: Tayvan'ın Çin'i caydırmak için asimetrik savunma kabiliyetlerini acilen geliştirmesi gerek
02:26Erdoğan: Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde
02:09Saakaşvili’nin protesto eylemi sonuç verdi: Koğuşundaki televizyon açıldı
02:05ABD'li senatör: Biden'ın Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneğini masaya koyması gerek
01:56HDP’li Beştaş: Soylu beni Meclis'te tehdit etti
01:55Kazakistan parlamentosunun alt kanadı idam cezasının kaldırılmasını onayladı
01:46Ahmet Şık: Ali İsmail Korkmaz'ın, Berkin Elvan'ın, Oğuz Arda Sel'in hesabını vereceksiniz
01:22Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'ne 'fark'lı veda
01:17Japon uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı
00:55Rusya Devlet Duması, polisin yetkilerini genişletti
00:54UEFA Konferans Ligi'nde Tottenham-Rennes maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
00:24Manisa'da 3 kilo 357 gram esrar ile 73 kök kenevir ele geçirildi
00:09Pentagon: Ukrayna'ya ilave askeri yardım planlamıyoruz
Dün‘Çin modelinin düşük ücretle alakası yok, toplumsal ücret dikkatten kaçırılıyor'
DünOkey masasında silahlı saldırıda öldürüldü
DünTokyo 2020'nin izleyici sayısı 3 milyarı geçti