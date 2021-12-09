Erdoğan: Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde

"UID'nin İsveç'teki tüm mensuplarına, Ankara'dan en kalbi duygularımla sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Toplantınızın hayırlara verile olmasını diliyorum. Özellikle böyle bir dönemde çalışmalarınızın 2023 için çok çok önemli bir geleceğe çırpınışa vesile olacağına inanıyorum. Sizleri şahsım ve teşkilatım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Böyle bir zamanda orada toplantı yapmanızla 2023'ün yatırımını çok farklı şekilde yapmış bulunuyorsunuz. Şunu bilmeniz lazım, özellikle Batı ve dünya şu anda, AK Parti üzerinde farklı oyunlar ve hazırlıklar içinde. Onlar bunları yaparken sizler de orada yapmış olduğunuz toplantılarla inşallah 2023'e çok çok güçlü bir şekilde hazırlanıyorsunuz. Bizler de Türkiye'de her hafta sonu hemen hemen, değişik illerde toplantılar ve toplu açılışlar yapmak ve mitingler yapmak suretiyle farklı hazırlanıyoruz. Sizleri bu duygular içinde selamlıyoruz."