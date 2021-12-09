https://tr.sputniknews.com/20211209/izmirde-bir-binanin-istinat-duvari-coktu-88-daire-bosaltildi-1051595519.html
İzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı
İzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T09:32+0300
2021-12-09T09:32+0300
2021-12-09T09:32+0300
türkiye
izmir
apartman
bina
itfaiye
çökme
istinat duvarı
yıkılma
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İzmir'de, Narlıdere ilçesine bağlı 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta istinat duvarı apartmanın üzerine yıkıldı. Büyük bir gürültünün ardından korku dolu anlar yaşayan bina skainleri deprem olduğunu zannederek oturdukları daireleri terk etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri istinat duvarının üzerine yıkılması sonucu kısmen eğilen binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de için çadır kurdu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede görev alan Türk Kızılay'ı vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.'İstinat duvarları tehlikeli'Bölgedeki istinat duvarlarının tehlikeli olduğuna dair şikayetlerde bulunduklarını ifade eden apartman sakini Süleyman Yılmaz, "Buradaki istinat duvarlarının hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Asıl tehlike diğer blokların bulunduğu yerler. Eğer oralarda yaşanırsa bu çökme binalar kökten gider" dedi.'Beklenen bir şeydi'Sitede market işleten Şahin Arslan, "Ben iş yerimdeydim, gürültüye koştum. Zaten duvar çökmüş binanın 3'üncü katına kadar toprak dolmuş. Dolasıyla insanlarda panik havası oluştu. Geçtiğimiz dönemlerde İzmir depremi nedeniyle endişe yaşayan insanlar dışarıya kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Buradaki sorun yıllardır var. Gerekli incelemeler yapılmıştı ekipler tarafından. Biz sonuç alamadık. Bu beklenen bir şeydi. Çok şükür daha büyük bir olay olmadı. Eğer daha büyük bir kayma olsaydı bir bina tamamen diğer binanın üzerine yıkılırdı" diye konuştu.Boşaltılan 2 bloktaki 88 dairede oturanların bir kısmı yakınlarının yanına yerleştirilirken, bir kısmı ise belediyeye ait spor salonları ile otellere yerleştirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/fatih-koskunde-cokme-riskine-neden-olan-1500-tonluk-beton-yuku-kaldirildi-1051373610.html
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izmir, apartman, bina, itfaiye, çökme, istinat duvarı, yıkılma
İzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti.
İzmir'de, Narlıdere ilçesine bağlı 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta istinat duvarı apartmanın üzerine yıkıldı. Büyük bir gürültünün ardından korku dolu anlar yaşayan bina skainleri deprem olduğunu zannederek oturdukları daireleri terk etti.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri istinat duvarının üzerine yıkılması sonucu kısmen eğilen binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de için çadır kurdu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede görev alan Türk Kızılay'ı vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.
'İstinat duvarları tehlikeli'
Bölgedeki istinat duvarlarının tehlikeli olduğuna dair şikayetlerde bulunduklarını ifade eden apartman sakini Süleyman Yılmaz, "Buradaki istinat duvarlarının hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Asıl tehlike diğer blokların bulunduğu yerler. Eğer oralarda yaşanırsa bu çökme binalar kökten gider" dedi.
'Beklenen bir şeydi'
Sitede market işleten Şahin Arslan, "Ben iş yerimdeydim, gürültüye koştum. Zaten duvar çökmüş binanın 3'üncü katına kadar toprak dolmuş. Dolasıyla insanlarda panik havası oluştu. Geçtiğimiz dönemlerde İzmir depremi nedeniyle endişe yaşayan insanlar dışarıya kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Buradaki sorun yıllardır var. Gerekli incelemeler yapılmıştı ekipler tarafından. Biz sonuç alamadık. Bu beklenen bir şeydi. Çok şükür daha büyük bir olay olmadı. Eğer daha büyük bir kayma olsaydı bir bina tamamen diğer binanın üzerine yıkılırdı" diye konuştu.
Boşaltılan 2 bloktaki 88 dairede oturanların bir kısmı yakınlarının yanına yerleştirilirken, bir kısmı ise belediyeye ait spor salonları ile otellere yerleştirildi.