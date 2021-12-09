Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211209/izmirde-bir-binanin-istinat-duvari-coktu-88-daire-bosaltildi-1051595519.html
İzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı
İzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T09:32+0300
2021-12-09T09:32+0300
türkiye
izmir
apartman
bina
itfaiye
çökme
istinat duvarı
yıkılma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051595432_0:390:827:855_1920x0_80_0_0_56684de843cb46371a8e84470f5e1d8b.jpg
İzmir'de, Narlıdere ilçesine bağlı 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta istinat duvarı apartmanın üzerine yıkıldı. Büyük bir gürültünün ardından korku dolu anlar yaşayan bina skainleri deprem olduğunu zannederek oturdukları daireleri terk etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri istinat duvarının üzerine yıkılması sonucu kısmen eğilen binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de için çadır kurdu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede görev alan Türk Kızılay'ı vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.'İstinat duvarları tehlikeli'Bölgedeki istinat duvarlarının tehlikeli olduğuna dair şikayetlerde bulunduklarını ifade eden apartman sakini Süleyman Yılmaz, "Buradaki istinat duvarlarının hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Asıl tehlike diğer blokların bulunduğu yerler. Eğer oralarda yaşanırsa bu çökme binalar kökten gider" dedi.'Beklenen bir şeydi'Sitede market işleten Şahin Arslan, "Ben iş yerimdeydim, gürültüye koştum. Zaten duvar çökmüş binanın 3'üncü katına kadar toprak dolmuş. Dolasıyla insanlarda panik havası oluştu. Geçtiğimiz dönemlerde İzmir depremi nedeniyle endişe yaşayan insanlar dışarıya kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Buradaki sorun yıllardır var. Gerekli incelemeler yapılmıştı ekipler tarafından. Biz sonuç alamadık. Bu beklenen bir şeydi. Çok şükür daha büyük bir olay olmadı. Eğer daha büyük bir kayma olsaydı bir bina tamamen diğer binanın üzerine yıkılırdı" diye konuştu.Boşaltılan 2 bloktaki 88 dairede oturanların bir kısmı yakınlarının yanına yerleştirilirken, bir kısmı ise belediyeye ait spor salonları ile otellere yerleştirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211202/fatih-koskunde-cokme-riskine-neden-olan-1500-tonluk-beton-yuku-kaldirildi-1051373610.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051595432_0:276:827:896_1920x0_80_0_0_c625761d5c6277fba1c1e7e70ac855a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, apartman, bina, itfaiye, çökme, istinat duvarı, yıkılma

İzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı

09:32 09.12.2021
© DHAİzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı
İzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© DHA
Abone ol
İzmir'in Narlıdere ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu kısmen eğilen 2 apartmanda bulunan 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Faciadan dönüldüğü belirtilen olay sırasında deprem olduğunu zanneden daire sakinleri ise panikle apartmanı terk etti.
İzmir'de, Narlıdere ilçesine bağlı 2. İnönü Mahallesi Özkarakaya Sokak'ta istinat duvarı apartmanın üzerine yıkıldı. Büyük bir gürültünün ardından korku dolu anlar yaşayan bina skainleri deprem olduğunu zannederek oturdukları daireleri terk etti.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve Türk Kızılay ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri istinat duvarının üzerine yıkılması sonucu kısmen eğilen binaların çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de için çadır kurdu. Görevlilerin yaptığı inceleme sonrası çökme tehlikesine karşı 8 apartmanın bulunduğu sitede 2 apartmandaki 88 daire tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgede görev alan Türk Kızılay'ı vatandaşlara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

'İstinat duvarları tehlikeli'

Bölgedeki istinat duvarlarının tehlikeli olduğuna dair şikayetlerde bulunduklarını ifade eden apartman sakini Süleyman Yılmaz, "Buradaki istinat duvarlarının hepsinin elden geçmesi gerekiyor. Asıl tehlike diğer blokların bulunduğu yerler. Eğer oralarda yaşanırsa bu çökme binalar kökten gider" dedi.

'Beklenen bir şeydi'

Sitede market işleten Şahin Arslan, "Ben iş yerimdeydim, gürültüye koştum. Zaten duvar çökmüş binanın 3'üncü katına kadar toprak dolmuş. Dolasıyla insanlarda panik havası oluştu. Geçtiğimiz dönemlerde İzmir depremi nedeniyle endişe yaşayan insanlar dışarıya kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Buradaki sorun yıllardır var. Gerekli incelemeler yapılmıştı ekipler tarafından. Biz sonuç alamadık. Bu beklenen bir şeydi. Çok şükür daha büyük bir olay olmadı. Eğer daha büyük bir kayma olsaydı bir bina tamamen diğer binanın üzerine yıkılırdı" diye konuştu.
Boşaltılan 2 bloktaki 88 dairede oturanların bir kısmı yakınlarının yanına yerleştirilirken, bir kısmı ise belediyeye ait spor salonları ile otellere yerleştirildi.
Fatih Köşkü'nde çökme riskine neden olan 1500 tonluk beton yükü kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2021
YAŞAM
Fatih Köşkü'nde çökme riskine neden olan 1500 tonluk beton yükü kaldırıldı
2 Aralık, 14:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:59Omicron varyantının ilk fotoğrafı yayınlandı
09:56Savunma sanayisi tesisleri için acele kamulaştırma yapılacak
09:44Ermenistan askerleri, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
09:36Öğretmenlere PCR testi yerine ‘hızlı antijen’ kiti
09:32İzmir'de bir binanın istinat duvarı çöktü, 88 daire boşaltıldı
09:27Avrupa'nın ilk sınır ötesi dijital para denemesi başarılı oldu
09:05Ahmet Hakan: Yılmaz Güney anısına 'Büyük Onur Ödülü' verilseydi, 'Yaşa, var ol' çekerlerdi
09:02Selvi: Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında uyum olduğu gözlense de büyük bir rekabet yaşanıyor
09:00Altın fiyatları güne yatay seyirle başladı: Gram 784 TL
08:42Motorlu taşıtlar vergisi 2022'de yüzde 25 artırılacak
08:16Yeni Zelanda bir sonraki jenerasyonun sigara içmesini yasa dışı kılacak
08:11Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan el hareketiyle ilgili konuştu: Asla öyle bir kastım yoktu
07:25Beyoğlu'nda minibüs dar sokakta sıkıştı: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
07:06Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu
07:01ABD Senatosu, Biden'ın çalışanlara getirdiği aşı zorunluluğunu iptal eden tasarıyı onayladı
06:54Ukraynalı bakandan tehdit: İşgal durumunda çok sayıda ölü Rus askeri olacak
06:48Kavga ihbarına giden iki polis aracı çarpıştı: Bir komiser ile bir polis memuru yaralandı
06:43Türkiye ile Interpol arasında imzalanan anlaşmanın yürürlük tarihi belli oldu
06:18Peru'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti
05:34ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon euro'luk anlaşma