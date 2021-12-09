https://tr.sputniknews.com/20211209/kaldigi-yurtta-oldurulen-universite-ogrencisi-tugrulun-babasi-konakladigi-eller-emin-ellerdi-1051615646.html

Kaldığı yurtta öldürülen üniversite öğrencisi Tuğrul'un babası: Konakladığı eller, emin ellerdi

Kaldığı yurtta öldürülen üniversite öğrencisi Tuğrul'un babası: Konakladığı eller, emin ellerdi

Antalya'da tarikat yurdunda aşçı olarak çalışan 38 yaşındaki İhsan Güney tarafından satırla başı kesilerek öldürülen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T17:50+0300

2021-12-09T17:50+0300

2021-12-09T17:51+0300

türkiye

antalya

kahramanmaraş

ölüm

yurt

cenaze

öğrenci yurdu

baba

cenaze namazı

cenaze töreni

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Antalya İlim ve Kültür Derneği Öğrenci Yurdu'nda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, duvara dayadığı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesti. Tuğrul için Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi oğlunun tabutu başında konuşan Halil Tuğrul, "Kelimelerin, sözün bittiği yerdeyiz. Bugün bizim Şeb-i Arusumuz, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz Mevlana'nın diliyle. Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı, ömrü, hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı" diye konuştu.Tuğrul şu ifadeleri kullandı:"Kendisinin kaldığı, konakladığı eller, emin ellerdi. Biz bundan eminiz. Daha önce defaatle kardeşlerimizden, değişik kişilerden bu emanet yuvasına koyduklarımızdan hep randıman aldık. Biz o konuda asla yanlış fikre asla katılmıyoruz. Sadece bizim buradan çıkaracağımız bir ders var. Bu hastalıklı şahıs maalesef son zamanlarda kontrollerinin dışına çıktığı için böyle insanları işe alıp yerleştirirken adeta pimi çekilmiş birer bomba gibi toplumun, halkın içine koyarken devlet büyüklerimizin bir daha, bir daha düşünmesini istiyorum. Buradan dersler çıkarılmalı, ibretler çıkarılmalı, aynı hatalar tekrar edilmemeli. Bizim evladımız orada herhangi bir kavga, herhangi karşılıklı bir tartışma değil, tamamen denk geldiği için o şahsın kriz anına, bunun neticesinde olan bir vahşet. Biz kendisinden razı olduk, defaatle bizi gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim daha çok seviyormuş ki bizden, daha kısa sürede yanına aldı."'Çalışkan, inançlı bir öğrencimizdi'Tuğrul'un mezun olduğu Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nin Müdürü Vural Gök ise, "Öğrencimiz geçen yıl mezun olmuştu. Derslerine devam eden, çalışkan, inançlı bir öğrencimizdi. Çok efendi, sakin, sessiz bir yapıya sahipti. Biz kendisine çok üzüldük. Allah rahmet eylesin" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211207/yurtta-calisan-asci-ogrencinin-basini-kesti-1051533482.html

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antalya, kahramanmaraş, ölüm, yurt, cenaze, öğrenci yurdu, baba, cenaze namazı, cenaze töreni