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Meclis'te 'el hareketi' ve 'küfür' gerginliği
Meclis'te 'el hareketi' ve 'küfür' gerginliği
TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, AK Partili Zühtü Demirbağ'a el hareketi yapıp küfretmesinin duyulması üzerine gerginlik... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T21:46+0300
2021-12-09T21:47+0300
türkiye
ak parti
bülent turan
tbmm genel kurulu
iyi parti
yasin öztürk
zühtü demirbağ
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Meclis Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde üslup tartışması yaşandı.Turan: Yanlış üslup doğru üslubun celladıİYİ Parti grubunun konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Üsluba dikkat etmek gerekir, yanlış üslup doğru üslubun celladı" dedi. Turan, bazı hatiplerin konuşmaları sırasındaki önerilerini dikkate aldıklarını ancak bazı milletvekillerinin konuşmalarının incitici olduğunu söyledi. Turan, incitici konuşma üslubundan vazgeçilmesinin, görüşmelere de olumlu katkı sunacağını dile getirdi.Usta: Hiç kimsede üslup sorunu yokİYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise "Bizim burada içimiz yanıyor. Sadece 39 gündeki borç artışı 606 milyar lira. Bir ayda topladığınız verginin 6.3 katı borç olarak yansıyor. Elbette bu durum karşısında öfkeleniyoruz. Hiç kimsede üslup sorunu yok. Biz sizin üslubunuzu biliyoruz. Dün akşam burada çok yakından gördük. Sizin, bakanlarınızın üslubunu gördük. Dolayısıyla sizin hiç kimseye verecek bir üslup dersiniz olamaz" diye karşılık verdi. Çıkan tartışma üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Aranın ardından görüşmelere devam edildi.DHA'nın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın üslup uyarısına İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Beni mi kast ediyorsun?" diye laf attı. Bu sırada AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Senden kazandığım tazminatı öde önce" karşılığını verdi. Bunun üzerine Yasin Öztürk'ün el ve ayak hareketi yaptığı görülürken küfrettiği de duyuldu. Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan başta olmak üzere AK Partili milletvekilleri İYİ Parti sıralarına yürüdü.Genel Kurul'da bulunan AK Partili kadın milletvekilleri Oya Eronat, Sermin Balık, Jülide İskenderoğlu, Fatma Aksal ve Hülya Nergis, Yasin Öztürk'e bağırarak tepki gösterdi. Masalara vuran kadın milletvekilleri, Meclis'te temiz bir dil istediklerini belirterek el hareketleri ve küfürlerden rahatsız olduklarını belirtti. Kadın milletvekilleri İYİ Parti Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanına giderek Yasin Öztürk'ün kendilerinden özür dilemesini istedi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/erhan-usta-39-gunde-hazinenin-borcu-606-milyar-lira-artti-1051622631.html
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ak parti, bülent turan, tbmm genel kurulu, iyi parti, yasin öztürk, zühtü demirbağ

Meclis'te 'el hareketi' ve 'küfür' gerginliği

21:46 09.12.2021 (güncellendi: 21:47 09.12.2021)
TBMM - TBMM Genel Kurulu
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün, AK Partili Zühtü Demirbağ'a el hareketi yapıp küfretmesinin duyulması üzerine gerginlik yaşandı. AK Partili kadın milletvekilleri Öztürk'e tepki gösterip, özür dilemesini istedi.
Meclis Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde üslup tartışması yaşandı.

Turan: Yanlış üslup doğru üslubun celladı

İYİ Parti grubunun konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Üsluba dikkat etmek gerekir, yanlış üslup doğru üslubun celladı" dedi.
Turan, bazı hatiplerin konuşmaları sırasındaki önerilerini dikkate aldıklarını ancak bazı milletvekillerinin konuşmalarının incitici olduğunu söyledi. Turan, incitici konuşma üslubundan vazgeçilmesinin, görüşmelere de olumlu katkı sunacağını dile getirdi.

Usta: Hiç kimsede üslup sorunu yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise "Bizim burada içimiz yanıyor. Sadece 39 gündeki borç artışı 606 milyar lira. Bir ayda topladığınız verginin 6.3 katı borç olarak yansıyor. Elbette bu durum karşısında öfkeleniyoruz. Hiç kimsede üslup sorunu yok. Biz sizin üslubunuzu biliyoruz. Dün akşam burada çok yakından gördük. Sizin, bakanlarınızın üslubunu gördük. Dolayısıyla sizin hiç kimseye verecek bir üslup dersiniz olamaz" diye karşılık verdi.
Çıkan tartışma üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Aranın ardından görüşmelere devam edildi.
DHA'nın haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın üslup uyarısına İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Beni mi kast ediyorsun?" diye laf attı. Bu sırada AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, "Senden kazandığım tazminatı öde önce" karşılığını verdi. Bunun üzerine Yasin Öztürk'ün el ve ayak hareketi yaptığı görülürken küfrettiği de duyuldu. Bu sözler üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan başta olmak üzere AK Partili milletvekilleri İYİ Parti sıralarına yürüdü.
Genel Kurul'da bulunan AK Partili kadın milletvekilleri Oya Eronat, Sermin Balık, Jülide İskenderoğlu, Fatma Aksal ve Hülya Nergis, Yasin Öztürk'e bağırarak tepki gösterdi. Masalara vuran kadın milletvekilleri, Meclis'te temiz bir dil istediklerini belirterek el hareketleri ve küfürlerden rahatsız olduklarını belirtti. Kadın milletvekilleri İYİ Parti Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanına giderek Yasin Öztürk'ün kendilerinden özür dilemesini istedi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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