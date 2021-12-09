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https://tr.sputniknews.com/20211209/merkez-bankasinin-toplam-rezervleri-azaldi-1051610074.html
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azaldı. 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T15:37+0300
2021-12-09T15:37+0300
ekonomi
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azalarak, 124 milyar 26 milyon dolar oldu.Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 16 milyon dolarlık azalışla 87 milyar 24 milyon dolardan 85 milyar 8 milyon dolara indi.Altın rezervleri ise 3 Aralık haftasında 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara indi.
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merkez bankası

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

15:37 09.12.2021
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azalarak, 124 milyar 26 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 16 milyon dolarlık azalışla 87 milyar 24 milyon dolardan 85 milyar 8 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 3 Aralık haftasında 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara indi.
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