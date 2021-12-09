https://tr.sputniknews.com/20211209/rusya-devlet-dumasi-polisin-yetkilerini-genisletti-1051589835.html

Rusya Devlet Duması, polisin yetkilerini genişletti

Rusya Devlet Duması, polisin yetkilerini genişletti

Rusya Devlet Duması, polisin yetkilerinin genişletilmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T00:55+0300

2021-12-09T00:55+0300

2021-12-09T00:55+0300

dünya

rusya

polis

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

yetki

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, polisin yetkilerinin genişletilmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.Polise, otomobilleri açma, belirli bölgeler ve halka açık etkinlikleri kordon altına alma hakkı getiren yeni yasa, polisin konut ve işyerlerine giriş gerekçelerine açıklık getirildi.Polis memurları, birinin hayatını kurtarmak, bir suçu önlemek, silah veya uyuşturucu ele geçirmek, terör saldırısı tehdidiyle ilgili mesajları kontrol etmek veya kaza koşullarını tespit etmek için gerekli görmesi halinde otomobilleri açma yetkisine sahip olacak.Polisin, otomobili neden ve neye dayanarak açacağını ve vatandaşların hak ve yükümlülüklerini açıklaması gerekecek. Ancak, gecikmenin vatandaşların veya polis memurunun yaşamı ve sağlığı için tehdit oluşturduğu durumlarda bu kurala uyulmayabilecek.Mevcut mevzuata göre polis, sadece suç işlediğinden şüphelenilen kişileri gözaltına almak için ikametgahlara girme yetkisine sahip iken, işlendiği iddia olunan bir suçtan dolayı şüpheli durumdaki usuli statüsü olmayan kişi veya kişilerin bulunduğu ikametgahlara da girme hakkına sahip olacak. Ancak, söz konusu şüphelilerin ikametgahına mağdurlar veya görgü tanıklarının ihbarı ile girilebilecek.Polis, kordon altına aldığı bölgedeki vatandaşların üst ve taşıt aramalarını yapabilecek.Vatandaş veya araç sürücülerinin aramalara izin vermemesi halinde polis, kordon kaldırılıncaya kadar onları kordon altına alınmış bölgeye sokmama hakkına sahip olacak.Polis ayrıca, halka açık kitlesel etkinliklerin düzenlendiği yerleri geçici olarak barikatlarla çevirebilecek.Devlet Duması Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Ernest Valeyev, bu yasayla polise verilen yetkilere Ulusal Muhafızların halihazırda sahip olduğunu, böylelikle kolluk kuvvetlerinin yetkilerinin eşitlenmiş olduğunu kaydetti.

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