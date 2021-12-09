https://tr.sputniknews.com/20211209/saakasvilinin-protesto-eylemi-sonuc-verdi-kogusundaki-televizyon-acildi-1051591641.html

Saakaşvili’nin protesto eylemi sonuç verdi: Koğuşundaki televizyon açıldı

Saakaşvili’nin protesto eylemi sonuç verdi: Koğuşundaki televizyon açıldı

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Gori askeri cezaevinde başlattığı protesto eylemine, taleplerinin yerine getirilmesinin ardından son verdi. 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T02:09+0300

2021-12-09T02:09+0300

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dünya

gürcistan

mihail saakaşvili

televizyon

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Eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin avukatı Dmitriy Sadzaglişvili, müvekkilinin televizyonunun kapatılması ve ziyaretçileriyle görüşmesinin kısıtlanması nedeniyle bir gün önce başlattığı protesto eylemine, taleplerinin yerine getirilmesinin ardından son verdiğini açıkladı.Sadzaglişvili, “Mihail Saakaşvili’nin protesto eylemi, bir gün önce cezaevi yetkililerinin kendisine Kasım ayında hapishane hastanesinde kırılan değersiz bir plastik parça nedeniyle Gori'deki hastanede disiplin cezasına çarptırıldığı, bu nedenle televizyonunun kapatıldığı ve ziyaretçileriyle görüşmesinin kısıtlandığını iletmelerinin ardından başlamıştı” dedi.Saakaşvili’nin hastane personelinin ‘tıbbi manipülasyonlarına’ karşı kendini savunmaya çalışırken tansiyon ölçme makinasına çarpması nedeniyle cezalandırıldığını belirten Sadzaglişvili, “Saakashvili'nin kararlı protestosunun ardından cezaevi servisi koğuştaki televizyonu açtı” diye konuştu.Avukat, verilen bu cezanın Saakaşvili'ye karşı insanlık dışı tutumun bir devamı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.Saakaşvili 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim’de başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No’lu Cezaevine sevk edilmişti.Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili’nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım’da bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki Gldani Cezaevi Hastanesi'ne nakledilmişti.20 Kasım’da açlık grevini sonlandırmasının ardından rehabilitasyon için Gori kentindeki askeri hastaneye kaldırılmıştı.Eski Gürcistan lideri, 2013’te ülkesinden ayrılmasından sonra vatandaşlıktan çıkarılmış ve devlet başkanı olduğu dönemde görevini kötüye kullanmaktan altı sene hapis cezasına mahkum edilmişti.

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gürcistan, mihail saakaşvili, televizyon