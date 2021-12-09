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https://tr.sputniknews.com/20211209/squid-game-yildizlari-yasadiklarini-anlatti-bir-haftada-25-kilo-verdim-yemek-yiyemedim-1051592832.html
Squid Game yıldızları, yaşadıklarını anlattı: 'Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim'
Squid Game yıldızları, yaşadıklarını anlattı: 'Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim'
Netflix'in rekor kıran dizisi Squid Game'de Sae-byeok karakterini canlandıran Jung Ho-yeon, "Bir haftada 2.5 kilo verdim. Yemek yiyemedim. Stresten değil. Bu... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T03:36+0300
2021-12-09T03:36+0300
yaşam
netflix
dizi
aktör
çekim
squid game
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Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin aktörleri, çekimler sırasında yaşadıklarını anlattı.Dizinin üç yıldızı Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Jung Ho-yeon, çekimler sırasında yaşadıklarını The Hollywood Reporter'a anlattı.Dizide Jung Ho-yeon, Kang Sae-byeok karakterini Lee Jung-jae, Seong Gi-hun'u Park Hae-soo da Cho Sang-woo'yu canlandırıyor.Park, "Senaryoyu okuduğumda ve ekiple tanıştığımda, büyük bir iş olacağına ilişkin beklentilerim oluşmuştu" ifadelerini kullandı.Jung ise, "Sanırım çıktıktan bir hafta sonra biliyordum. Squid Game'in büyüme hızını takip edemedim. Takip etmesi zordu. Başarılı olmasıyla bir haftada 2.5 kilo verdim. Yemek yiyemiyordum. Stresten değil. Bu hissi bilmiyorum, kendimi kaybediyor gibiydim" dedi."Oyunculuk tecrübem olsa bile, bu olanların ne olduğunu bilmiyorum" diyen Lee, şaşkınlığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211129/squid-gamein-dev-bebegini-seslendiren-kizin-diziyi-izlemesine-izin-verilmiyor-1051245077.html
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netflix, dizi, aktör, çekim, squid game

Squid Game yıldızları, yaşadıklarını anlattı: 'Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim'

03:36 09.12.2021
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/netflix/Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada)
Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© Fotoğraf : https://www.instagram.com/netflix/
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Netflix'in rekor kıran dizisi Squid Game'de Sae-byeok karakterini canlandıran Jung Ho-yeon, "Bir haftada 2.5 kilo verdim. Yemek yiyemedim. Stresten değil. Bu hissi bilmiyorum, kendimi kaybediyor gibiydim" dedi.
Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin aktörleri, çekimler sırasında yaşadıklarını anlattı.
Dizinin üç yıldızı Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Jung Ho-yeon, çekimler sırasında yaşadıklarını The Hollywood Reporter'a anlattı.
Dizide Jung Ho-yeon, Kang Sae-byeok karakterini Lee Jung-jae, Seong Gi-hun'u Park Hae-soo da Cho Sang-woo'yu canlandırıyor.
Park, "Senaryoyu okuduğumda ve ekiple tanıştığımda, büyük bir iş olacağına ilişkin beklentilerim oluşmuştu" ifadelerini kullandı.
Jung ise, "Sanırım çıktıktan bir hafta sonra biliyordum. Squid Game'in büyüme hızını takip edemedim. Takip etmesi zordu. Başarılı olmasıyla bir haftada 2.5 kilo verdim. Yemek yiyemiyordum. Stresten değil. Bu hissi bilmiyorum, kendimi kaybediyor gibiydim" dedi.
"Oyunculuk tecrübem olsa bile, bu olanların ne olduğunu bilmiyorum" diyen Lee, şaşkınlığını ifade etti.
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