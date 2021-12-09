https://tr.sputniknews.com/20211209/squid-game-yildizlari-yasadiklarini-anlatti-bir-haftada-25-kilo-verdim-yemek-yiyemedim-1051592832.html

Squid Game yıldızları, yaşadıklarını anlattı: 'Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim'

Squid Game yıldızları, yaşadıklarını anlattı: 'Bir haftada 2.5 kilo verdim, yemek yiyemedim'

Netflix'in rekor kıran dizisi Squid Game'de Sae-byeok karakterini canlandıran Jung Ho-yeon, "Bir haftada 2.5 kilo verdim. Yemek yiyemedim. Stresten değil. Bu... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T03:36+0300

2021-12-09T03:36+0300

2021-12-09T03:36+0300

yaşam

netflix

dizi

aktör

çekim

squid game

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049908864_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_a006be882c0082e492e9ccc02f58ad4e.jpg

Çevrimiçi dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinin aktörleri, çekimler sırasında yaşadıklarını anlattı.Dizinin üç yıldızı Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Jung Ho-yeon, çekimler sırasında yaşadıklarını The Hollywood Reporter'a anlattı.Dizide Jung Ho-yeon, Kang Sae-byeok karakterini Lee Jung-jae, Seong Gi-hun'u Park Hae-soo da Cho Sang-woo'yu canlandırıyor.Park, "Senaryoyu okuduğumda ve ekiple tanıştığımda, büyük bir iş olacağına ilişkin beklentilerim oluşmuştu" ifadelerini kullandı.Jung ise, "Sanırım çıktıktan bir hafta sonra biliyordum. Squid Game'in büyüme hızını takip edemedim. Takip etmesi zordu. Başarılı olmasıyla bir haftada 2.5 kilo verdim. Yemek yiyemiyordum. Stresten değil. Bu hissi bilmiyorum, kendimi kaybediyor gibiydim" dedi."Oyunculuk tecrübem olsa bile, bu olanların ne olduğunu bilmiyorum" diyen Lee, şaşkınlığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211129/squid-gamein-dev-bebegini-seslendiren-kizin-diziyi-izlemesine-izin-verilmiyor-1051245077.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, dizi, aktör, çekim, squid game