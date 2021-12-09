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Vitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı
Vitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-1'lik Frankfurt maçı sonrasında, "Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ligi öncelik olarak görmemiz... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
vitor pereira
fenerbahçe
uefa avrupa ligi
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Pereira, maç sonu değerlendirmesinde, "Benim için en önemlisi Pelkas'ın çok çalıştığını, yardım etmek istediğini, benim ondan istediklerimi gerçekleştirmeye çalıştığını görmek. Tabii ki daha fazla oynaması gerekiyor takıma yardımcı olabilmek için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuştu.
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vitor pereira, fenerbahçe, uefa avrupa ligi

Vitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı

23:38 09.12.2021 (güncellendi: 23:46 09.12.2021)
© İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU-AW454755Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© İHA / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU-AW454755
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-1'lik Frankfurt maçı sonrasında, "Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı. Ben değil, kulüp ligi öncelikli görüyor" açıklamasında bulundu.
Pereira, maç sonu değerlendirmesinde, "Benim için en önemlisi Pelkas'ın çok çalıştığını, yardım etmek istediğini, benim ondan istediklerimi gerçekleştirmeye çalıştığını görmek. Tabii ki daha fazla oynaması gerekiyor takıma yardımcı olabilmek için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuştu.
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