Vitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı

Pereira, maç sonu değerlendirmesinde, "Benim için en önemlisi Pelkas'ın çok çalıştığını, yardım etmek istediğini, benim ondan istediklerimi gerçekleştirmeye çalıştığını görmek. Tabii ki daha fazla oynaması gerekiyor takıma yardımcı olabilmek için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-1'lik Frankfurt maçı sonrasında, "Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı. Ben değil, kulüp ligi öncelikli görüyor" açıklamasında bulundu.
Pereira, maç sonu değerlendirmesinde, "Benim için en önemlisi Pelkas'ın çok çalıştığını, yardım etmek istediğini, benim ondan istediklerimi gerçekleştirmeye çalıştığını görmek. Tabii ki daha fazla oynaması gerekiyor takıma yardımcı olabilmek için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuştu.