https://tr.sputniknews.com/20211209/vitor-pereira-ligi-oncelik-olarak-gormemiz-hocanin-degil-kulubun-karari-1051626563.html

Vitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı

Vitor Pereira: Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 1-1'lik Frankfurt maçı sonrasında, "Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ligi öncelik olarak görmemiz... 09.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-09T23:38+0300

2021-12-09T23:38+0300

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spor

vitor pereira

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

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Pereira, maç sonu değerlendirmesinde, "Benim için en önemlisi Pelkas'ın çok çalıştığını, yardım etmek istediğini, benim ondan istediklerimi gerçekleştirmeye çalıştığını görmek. Tabii ki daha fazla oynaması gerekiyor takıma yardımcı olabilmek için. Bugün elinden gelenin en iyisini yaptı" şeklinde konuştu.

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2021

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vitor pereira, fenerbahçe, uefa avrupa ligi