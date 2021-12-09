Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211209/yarali-ati-yuk-arabasina-baglayip-yokus-yukari-surdu-1051612402.html
Yaralı atı yük arabasına bağlayıp yokuş yukarı sürdü
Yaralı atı yük arabasına bağlayıp yokuş yukarı sürdü
Edirne’nin Keşan ilçesinde, atın kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı olarak yokuş yukarı sürülmesine hayvanseverler tarafından tepki... 09.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-09T16:16+0300
2021-12-09T16:18+0300
at
türkiye
edirne
tepki
yaralı
hayvanlara işkence
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051612364_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_d400f551fcd96444d8ffab087a489500.jpg
Edirne’de Emine Tunalı, kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı yokuş yukarı sürülmeye devam eden atı görerek, sahibine tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkilerine rağmen atın sahibi, yoluna devam etti. At arabasının arkasına, bir atın daha bağlı olduğu görüldü.Emine Tunalı, atın videosunu çekerek, sosyal medya hesaplarından, "Bugün böyle bir manzara ile karşılaştım. O hayvan bu halde bayır çıkıyor ve bazen bağırıyordu. Çok üzüldüm. Yok mu bunun çözümü?" notuyla paylaştı. Paylaşım üzerine hayvanseverler, sosyal medyadan tepki gösterdi.'Atı alıp yerine triportör verilsin'Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, ilgili birimlere durumu ilettiklerini belirterek, “Atın kalçasında yarası var. Kan revan içinde. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Bu hayvan için bir şeyler yapılmalı. Bu hayvanın bir an önce bulunması ve tedavi altına alınması lazım. Hayvanseverler de doğal olarak tepki göstermiş. Buna bir son versinler. Atı alıp yerine triportör verilsin. Yazık gerçekten. Tamam yük hayvanı ama eziyet hayvanı değil. Eğer yarası varsa belediye el koysun, barınağa götürerek tedavi etsinler. Yazın, günah. Sonuçta bu da bir can” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/kopegi-tekmeleyen-hayvanlari-koruma-dernegi-uyesi-tepkilerin-ardindan-istifa-etti-1051523570.html
türkiye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051612364_0:0:517:388_1920x0_80_0_0_ded15957d5de64d05286272b0e737087.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
at, edirne, tepki, yaralı, hayvanlara işkence

Yaralı atı yük arabasına bağlayıp yokuş yukarı sürdü

16:16 09.12.2021 (güncellendi: 16:18 09.12.2021)
© DHAEdirne'de yaralı at
Edirne'de yaralı at - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
© DHA
Abone ol
Edirne’nin Keşan ilçesinde, atın kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı olarak yokuş yukarı sürülmesine hayvanseverler tarafından tepki gösterildi.
Edirne’de Emine Tunalı, kalçasından yaralı olduğu halde yük arabasına bağlı yokuş yukarı sürülmeye devam eden atı görerek, sahibine tepki gösterdi. Çevredekilerin tepkilerine rağmen atın sahibi, yoluna devam etti. At arabasının arkasına, bir atın daha bağlı olduğu görüldü.
Emine Tunalı, atın videosunu çekerek, sosyal medya hesaplarından, "Bugün böyle bir manzara ile karşılaştım. O hayvan bu halde bayır çıkıyor ve bazen bağırıyordu. Çok üzüldüm. Yok mu bunun çözümü?" notuyla paylaştı. Paylaşım üzerine hayvanseverler, sosyal medyadan tepki gösterdi.

'Atı alıp yerine triportör verilsin'

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, ilgili birimlere durumu ilettiklerini belirterek, “Atın kalçasında yarası var. Kan revan içinde. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Bu hayvan için bir şeyler yapılmalı. Bu hayvanın bir an önce bulunması ve tedavi altına alınması lazım. Hayvanseverler de doğal olarak tepki göstermiş. Buna bir son versinler. Atı alıp yerine triportör verilsin. Yazık gerçekten. Tamam yük hayvanı ama eziyet hayvanı değil. Eğer yarası varsa belediye el koysun, barınağa götürerek tedavi etsinler. Yazın, günah. Sonuçta bu da bir can” dedi.
Dr. Oğuz Bozkurt Sınar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, tepkilerin ardından istifa etti
7 Aralık, 14:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:36Fitch: TCMB'nin faiz indirimi makroekonomik istikrar için risk
17:31Fransa’dan Pekin kararı: Diplomatik boykota katılmayı düşünmüyoruz
17:27Paris'te göçmenlere yönelik kılıçlı saldırı
17:14Pazarcı: Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım
17:13TİSK: Asgari ücretin 3100 TL olması yönünde bir önerimiz yok
17:08Nazım Hikmet'in 120. yaşına özel belgeselin Moskova çekimleri tamamlandı
16:58Giriş ücreti 25 bin pound: Disneyland'ın 'gizli kapısının' arkasında neler var?
16:53Zabıta tarafından gözaltına alınan dilenci: 'Koronayım, beni almayın' dedim, dinlemediler
16:48Tekirdağ'da denizden market arabası çıktı
16:42Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye’nin bürokrasisi de yok
16:38ABD'de TV'deki 'drag queen' performansıyla cemaati şoke eden rahip görevden alındı
16:24Zaharova: Ankara’da Kırım Tatarları konulu forum gerçekleştirilecek
16:22Süper Lig takımları geride kalan 15 haftada 11 teknik direktör ile yollarını ayırdı
16:21Aşıdan kaçmak için silikon kol kullandığı ortaya çıkan dişçi bu kez gerçekten aşı yaptırdı
16:16Yaralı atı yük arabasına bağlayıp yokuş yukarı sürdü
16:15Bakan Soylu: 3 bin 250 polisimiz Katar'daki Dünya Kupası'nda görev alacak
16:10Meteoroloji'den fırtına uyarısı
16:08Kılıçdaroğlu: TİSK, asgari ücret zammı için 'TÜİK'i esas alırız' demiş, geçin bunları
16:06Fenerbahçe'ye yeni sponsor: Floki
16:03Twitter, Türkiye'nin 2021'de en çok konuştuğu kişi ve konuları açıkladı