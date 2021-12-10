https://tr.sputniknews.com/20211210/chpli-gurerden-arkasi-donuk-olarak-oturan-tarim-bakani-pakdemirliye-bana-bakacak-yuzunuz-yok-mu-1051654961.html

CHP'li Gürer'den arkası dönük olarak oturan Tarım Bakanı Pakdemirli'ye: Bana bakacak yüzünüz yok mu?

CHP'li Gürer'den arkası dönük olarak oturan Tarım Bakanı Pakdemirli'ye: Bana bakacak yüzünüz yok mu?

TBMM'de CHP'li Ömer Fethi Gürer kürsüdeyken arkası dönük olarak oturan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye tepki gösterdi. Gürer, "10 dakikadır sırtınız dönük... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T19:59+0300

2021-12-10T19:59+0300

2021-12-10T20:03+0300

türkiye

chp

tbmm

ömer fethi gürer

meclis

bekir pakdemirli

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri sürüyor.T24'ün haberine göre ghörüşmelerde CHP'li Ömer Fethi Gürer partisi adına söz alarak tarım politikaları hakkında eleştirilerini dile getirdi.Çiftçinin mutlu olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Gürer, Bakan Pakdemirli'nin kendisini arkası dönük olarak dinlemesine tepki gösterdi.Gürer'in, "10 dakikadır sırtınız dönük. Bana bakacak yüzünüz yok mu?" hitabının ardından Pakdemirli kürsüye dönerek elini masaya vurdu

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chp, tbmm, ömer fethi gürer, meclis, bekir pakdemirli