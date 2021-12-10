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Grip aşısının yeterli antikor üretemediği ortaya çıkan Moderna, piyasada değer kaybetti
Grip aşısının yeterli antikor üretemediği ortaya çıkan Moderna, piyasada değer kaybetti
İngiltere merkezli aşı üreticisi Moderna tarafından gribe karşı geliştirilen aşının koruma sağlamak için mevcut aşılara nazaran düşük oranda antikor ürettiği... 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T18:29+0300
2021-12-10T18:29+0300
ekonomi
grip
grip aşısı
koronavirüs
koronavirüs aşısı
moderna
mesajcı rna (mrna)
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Yapılan ilk incelemelerde Moderna tarafından geliştirilen mRNA tabanlı grip aşısının, piyasada halihazırda onaylanmış grip aşılarına göre avantaj sağlayacak kadar koruma sağlamadığının ortaya çıkmasının ardından Moderna hisseleri yüzde 11 oranında değer kaybetti. İngiltere merkezli aşı üreticisinin bir yatırımcı sunumunda ortaya koyduğu veriler, Moderna'nın mevcut dört grip virüsü varyasyonuna karşı geliştirdiği aşının özellikle yaşlılar için piyasadaki diğer grip aşılarına oranla daha düşük seviyede antikor ürettiğini gösterdi.Yatırım bankacılığı şirketi Jefferies'in analisti Michael Yee, konuya ilişkin "Bir yandan antikor seviyelerinde iyileşme görülürken, diğer yandan artan bu antikor seviyesi Flublok veya Fluzone HD gibi bazı yüksek etkili aşılardan daha yüksek veya daha iyi olarak görülmeyebilir" ifadelerini kullandı.Moderna'nın söz konusu grip aşısı 'mRNA-1010', şirketin ürettiği koronavirüs aşılarının da temelini oluşturan mRNA teknolojisine dayanıyor. Koronavirüs aşılarında mRNA teknolojisinin kullanımının artması üzerine birçok aşı üreticisi, grip de dahil olmak üzere diğer hastalıklara karşı bu teknolojiyi kullanarak aşı üretimini arttırmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211130/moderna-ceosu-mevcut-asilar-omicrona-karsi-daha-az-etkili-yeni-asi-gelistirmek-aylar-surebilir-1051277797.html
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grip, grip aşısı, koronavirüs, koronavirüs aşısı, moderna, mesajcı rna (mrna)

Grip aşısının yeterli antikor üretemediği ortaya çıkan Moderna, piyasada değer kaybetti

18:29 10.12.2021
© REUTERS / David HimbertModerna, koronavirüs aşısı
Moderna, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© REUTERS / David Himbert
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İngiltere merkezli aşı üreticisi Moderna tarafından gribe karşı geliştirilen aşının koruma sağlamak için mevcut aşılara nazaran düşük oranda antikor ürettiği ortaya çıktı. Şirketin hisseleri bu gelişme üzerine piyasada değer kaybetti.
Yapılan ilk incelemelerde Moderna tarafından geliştirilen mRNA tabanlı grip aşısının, piyasada halihazırda onaylanmış grip aşılarına göre avantaj sağlayacak kadar koruma sağlamadığının ortaya çıkmasının ardından Moderna hisseleri yüzde 11 oranında değer kaybetti.
İngiltere merkezli aşı üreticisinin bir yatırımcı sunumunda ortaya koyduğu veriler, Moderna'nın mevcut dört grip virüsü varyasyonuna karşı geliştirdiği aşının özellikle yaşlılar için piyasadaki diğer grip aşılarına oranla daha düşük seviyede antikor ürettiğini gösterdi.
Yatırım bankacılığı şirketi Jefferies'in analisti Michael Yee, konuya ilişkin "Bir yandan antikor seviyelerinde iyileşme görülürken, diğer yandan artan bu antikor seviyesi Flublok veya Fluzone HD gibi bazı yüksek etkili aşılardan daha yüksek veya daha iyi olarak görülmeyebilir" ifadelerini kullandı.
Moderna'nın söz konusu grip aşısı 'mRNA-1010', şirketin ürettiği koronavirüs aşılarının da temelini oluşturan mRNA teknolojisine dayanıyor. Koronavirüs aşılarında mRNA teknolojisinin kullanımının artması üzerine birçok aşı üreticisi, grip de dahil olmak üzere diğer hastalıklara karşı bu teknolojiyi kullanarak aşı üretimini arttırmıştı.
Moderna, koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
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