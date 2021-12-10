https://tr.sputniknews.com/20211210/kilicdaroglu-grup-konusmasina-erisim-engeli-getiren-hkimi-hskye-sikayet-etti-1051652337.html

Kılıçdaroğlu, grup konuşmasına erişim engeli getiren hâkimi HSK’ye şikayet etti

Kılıçdaroğlu, grup konuşmasına erişim engeli getiren hâkimi HSK’ye şikayet etti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup konuşmasına erişim engeli getiren hakimi şikayet etti. HSK'ye yapılan şikayette Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğünün ihlal... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T18:22+0300

2021-12-10T18:22+0300

2021-12-10T18:24+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

celal çelik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şubat ayında yaptığı grup konuşması ile ilgili haberlerin yayından kaldırılması için başvuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının istemini kabul ederek yayın yasağı getiren hakimi, Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikâyet etti. Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla kararı veren mahkemeye de itiraz ederek yayın yasağının kaldırılmasını talep etti.‘Hakim görevini kötüye kullandı'CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, 11 Şubat 2020'de partisinin grup toplantısında “FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmaları üzerinden 20 soru ve 20 yanıt sıralayarak, "Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandığı konuşmasına; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine erişim engeli ve yayın yasağı getirilmişti. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, 2 Aralık’ta Erdoğan’ın avukatının yaptığı başvuruyu aynı gün kabul etmişti.ANKA'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla bugün hem yasak kararı getiren mahkemeye itiraz ederek yayın yasağı kararının kaldırılmasını talep etti, hem de söz konusu yasak kararını alan hâkim İsmail Akdaş’ı HSK’ya şikâyet etti.Avukat Celal Çelik, HSK’ya yaptığı başvuruda; “Görevinin gereklerine bile bile aykırı davranmakla Görevi Kötüye Kullanma suçunu işleyen Hâkim İsmail Akdaş hakkında disiplin ve (TCK madde 257 kapsamında) ceza soruşturması başlatılmasını” talep etti. Çelik, böylece hakim Akdaş hakkında disiplin işlemlerinin dışında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngören TCK 257 kapsamında ceza soruşturması başlatılmasını" istedi.‘Siyasi saiklerle hareket eden hâkim hakkında derhal yaptırım uygulanmalıdır’HSK’ya sunulan dilekçede hakim İsmail Akdaş hakkındaki değerlendirmeler şöyle:Başvurunun devamında şöyle denildi: ‘Erişim engeli kabul edilemez'‘İfade özgürlüğü ihlal edildi'HSK'ye yapılan şikayette son olarak, "Ayrıca, şikâyet edilen hâkim tarafından verilen hukuksuz karar, Anayasa’nın 26. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesine aykırılık taşımaktadır. Zira, milletvekili ve ana muhalefet partisi genel başkanı konumunda bulunan Vekil Eden’in görevi gereği yapmış olduğu açıklamaların “İfade Özürlüğü” kapsamında bulunduğu açıktır. Dolayısıyla Vekil Eden’in “İfade Özgürlüğünün” net bir şekilde ihlali olan bu hukuksuzluğun devam etmesi elbette yaptırım olarak karşımıza çıkacaktır. Öte yandan, şikâyet edilen hâkim tarafından verilen hukuka aykırı erişim engeli kararıyla Anayasamızın 28. Maddesinde düzenlenen basın özgürlüğü de hiçe sayılmış, basının kamuoyuna haber verme özgürlüğü bütünüyle ihlâl edilmiştir. Dolayısıyla, salt siyasi saikler doğrultusunda verdiği karar ile Anayasa’nın 26, 28, 83. Maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesini açıkça ihlal eden hakim hakkında mutlak olarak disiplin ve cezai yaptırım uygulanması gerekmekte. Bile bile hukuka aykırı davranan; siyasi saiklerle hareket ettiği yönünde tam bir inanç uyandıran hakim. Sonuç itibariyle, şikâyet edilen Hâkim tarafından, basının haber verme özgürlüğü, Sayın Genel Başkan’ın ifade özgürlüğü ihlal edilmiş, bununla birlikte yasama erkinin görev alanına müdahalede bulunulmuştur. Bile bile hukuka aykırı davranan; siyasi saiklerle hareket ettiği yönünde tam bir inanç uyandıran Hâkim İsmail AKDAŞ, Görevi Kötüye Kullanma Suçunu işlemiştir! Bundan ötürü şikâyet olunan hakim hakkında disiplin ve (TCK madde 257 kapsamında) ceza soruşturması başlatılmasını talep ederiz" ifadeleri yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20210928/kilicdaroglu-helallesme-sureci-baslatmamiz-lazim-1049335165.html

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), celal çelik