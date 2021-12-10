https://tr.sputniknews.com/20211210/lubnanin-sur-bolgesinde-muhimmat-deposunda-patlama-1051659764.html

Lübnan'ın Sur bölgesinde mülteci kampında patlama

Lübnan'ın Sur bölgesinde mülteci kampında patlama

Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesinde bulunan bir mülteci kampında, Hamas’a ait olduğu belirtilen mühimmat deposunda patlama meydana geldi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T22:52+0300

2021-12-10T22:52+0300

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dünya

lübnan

patlama

mühimmat deposu

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Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur bölgesindeki Burc eş-Şimali mülteci kampında patlama yaşandı.Yerel kaynaklar, patlamanın Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiğini belirtti.Öte yandna Suudi Al Arabiya kanalı, hadisenin yaşandığı bölgeye ambulansların gönderildiği ve hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisini paylaştı.Olayda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz açıklanmadı.Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.

lübnan

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lübnan, patlama, mühimmat deposu