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Lübnan'ın Sur bölgesinde mülteci kampında patlama
22:52 10.12.2021 (güncellendi: 23:31 10.12.2021)
Lübnan'ın güneyindeki Sur bölgesinde bulunan bir mülteci kampında, Hamas’a ait olduğu belirtilen mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur bölgesindeki Burc eş-Şimali mülteci kampında patlama yaşandı.
Yerel kaynaklar, patlamanın Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir mühimmat deposunda meydana geldiğini belirtti.
أصوات الانفجارات التي سمعت في محيط مدينة #صور، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة في مخيم برج الشمالي pic.twitter.com/I9RbxhchuF— جريدة الأخبار - لبنان (@alakhbarleb) December 10, 2021
انفجار مستودع ذخيرة في مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة #صور في جنوب #لبنان— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 10, 2021
التفاصيل: https://t.co/tf325sCLJT#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/FHxZnoVGgs
Öte yandna Suudi Al Arabiya kanalı, hadisenin yaşandığı bölgeye ambulansların gönderildiği ve hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisini paylaştı.
Olayda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığı henüz açıklanmadı.
لحظة إنفجار مستودع أسلحة لحركة حماس في مخيّم برج الشمالي في مدينة #صور وأنباء عن وقوع إصابات.#لبنان #جنوب_لبنان pic.twitter.com/1VLf3utZP3— قلم سياسي (@kalemsiyasilb) December 10, 2021
Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Burc eş-Şimali Filistin mülteci kampı 1955'te kurulmuştu.