https://tr.sputniknews.com/20211210/mehmet-ali-erbile-saldiri-1051654255.html

Mehmet Ali Erbil’e saldırı

Mehmet Ali Erbil’e saldırı

Mehmet Ali Erbil, geçen haziran ayında İstanbul Sarıyer’de uğradığı saldırının ardından, saldırgandan şikayetçi oldu. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T19:23+0300

2021-12-10T19:23+0300

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türkiye

istanbul

saldırı

balıkçı

mehmet ali erbil

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 28 Haziran günü İstanbul Sarıyer'de ünlü bir balıkçıya gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen ünlü sunucunun bulunduğu mekana bir arkadaş grubu daha geldi.Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, yabancı uyruklu şahısların bulunduğu grup ile Erbil'in bulunduğu grup karşılıklı konuşmaya, sohbet etmeye başladı. İlerleyen dakikalarda kendisini Şasa ismiyle tanıtan genç bir adam, Amerikan vatandaşı olduğunu, ünlü şovmeni çok beğendiğini belirtip, Erbil'le konuşmak için masasına gitti.Saldırgan, kendisinin Amerika'da çok tanınan biri olduğunu, şovmeni dünyaca ünlü bir dergiye çıkarabileceğini söyledi. Ancak bir süre sonra alkolün etkisiyle masada kusmaya başlayan Şasa, yine iddiaya göre Erbil'e küfürler savurarak onu darp etmeye çalıştı.Oturduğu sandalyeyle Erbil'e vurmaya çalışan Şasa'yı yanındaki arkadaşları sakinleştirdi. Mekan güvenliğinin duruma müdahalesi sonrası ne olduğunu anlamayan Erbil, polis çağırarak olayla ilgili şikayetçi oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211006/ece-ronaydan-mehmet-ali-erbil-hakkinda-suc-duyurusu-asistani-50-bin-lira-para-teklifinde-bulundu-1049580597.html

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istanbul, saldırı, balıkçı, mehmet ali erbil