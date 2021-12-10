https://tr.sputniknews.com/20211210/merkez-bankasinin-3-mudahalesinin-buyuklugu-yaklasik-500-milyon-dolar-1051656472.html

Merkez Bankası’nın 3. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar

Merkez Bankası’nın 3. müdahalesinin büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan döviz satış yöntemiyle yaptığı üçüncü döviz müdahalesinde tutarın yaklaşık 500 milyon dolar olduğu... 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T20:54+0300

2021-12-10T20:54+0300

2021-12-10T20:54+0300

türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar

merkez bankası

döviz

dolar rezervi

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Bloomberg HT’nin aktarığı bilgiye göre, TCMB’nin doğrudan Döviz satış yöntemiyle yaptığı üçüncü döviz müdahalesinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu ifade edildi.Ayrıca, piyasada oluşan likiditeye dönük olarak yapılan müdahalede, kurumsal ve yabancı yatırımcıların talebinin karşılandığı, bireysel yatırımcıların talebinin ise nispeten sınırlı kaldığı ifade belirtildi.Böylelikle, 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalede yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalede ise yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen müdahaleler ile birlikte, 3 günlük toplam doğrudan satış yaklaşık 1 milyar 550 milyon dolar oldu.

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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, merkez bankası, döviz, dolar rezervi