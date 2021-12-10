https://tr.sputniknews.com/20211210/metaverse-evreninde-ilk-dugun-avatar-olusturup-evlendiler-1051644395.html

Metaverse evreninde ilk düğün: Avatar oluşturup evlendiler

Metaverse evreninde ilk düğün: Avatar oluşturup evlendiler

Dave ve Traci Gagnon, metaverse evreninde düğün yapan ilk çift oldu. Çiftin konukları, bir yazılım indirip avatarlarını oluşturarak törene katıldılar. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-10T15:05+0300

2021-12-10T15:05+0300

2021-12-10T15:38+0300

metaverse

yaşam

düğün

evlilik

sanal gerçeklik

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, artık teknoloji de törenlere dahil ediliyor. Amerikalı bir çift de popüler video oyunu Animal Crossing’de bir tören düzenledi.eXp Realty’de çalışan 52 yaşındaki Traci Gagnon ve 60 yaşındaki Dave Gagnon çifti, yüz yüze görüşmeden önce avatarları 2015 yılında Las Vegas’ta şirket etkinliğinde tanıştı.2019’da nişanlandıklarını açıkladıklarında iş arkadaşları Virbela’yı ücretsiz olarak bir düğün mekanına dönüştürmeyi teklif etti. Sanal çalışmayı ve metaverse’ü benimseyen ve Virbela’nın da sahibi olan eXp World Holdings’in parçası olan şirket, çalışanlarının mutlu gününe hem tanık oldu hem de bu defa onları yakınlarıyla bir araya getirmek için imkânlarını sundu.Sözcü’nün aktardığına göre sanal törenin konukları, yazılımın indirilmesini ve ardından bir avatar oluşturulmasını gerektiren bilgisayarlar aracılığıyla törene katıldı.Bu arada çift de Virbela’nın etkinlik ekibine ve yazılım mühendislerine kendilerinin ve metaverse düğünü ile eş zamanlı gerçekleşecek düğünlerinin dekorlarının resimlerini gönderdi. Metaverse evrenindeki düğünleri sayesinde Traci’nin baş nedimesi gerçek düğününe katılamasa da metaverse’te koridorda avatarı sayesinde yürüyebildi.Dave’in yakın arkadaşı ise sağlık sorunları nedeniyle gerçek düğüne katılamazken metaverse’te çiftin şerefine kadeh kaldırabildi.‘Sınır yok, yaratıcılığınızı konuşturun’Hem pandemi hem de teknolojinin sunduğu imkânların sınırsızlığı sanal etkinlikler gibi bir alanın âdeta yeniden doğmasını sağlıyor.Düğünler için dijital planlama araçları yaratan Allseated’in kurucusu Sandy Hammer, “Sınır yok” diyor. Şirket, New York’taki Plaza Hotel gibi gerçek dünyadaki etkinlik alanlarının sanal versiyonlarını oluşturarak metaverse’e yatırım yapıyor:Miami’de yaşayan bir başka düğün planlayıcısı ve tasarımcı olan Nathalie Cadet-James ise yeni dünyadaki görevini şu sözlerle tanımlıyor:Öte yandan, metaverse evreninde evlenmek henüz yasal bir değer taşımadığı için pek çok çift gerçek dünyada yaptıkları düğünle eş zamanlı olarak metaverse evreninde bir düğün yapmayı tercih ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20150414/1014989808.html

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metaverse, düğün, evlilik, sanal gerçeklik