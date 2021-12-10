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Metaverse evreninde ilk düğün: Avatar oluşturup evlendiler
Metaverse evreninde ilk düğün: Avatar oluşturup evlendiler
Dave ve Traci Gagnon, metaverse evreninde düğün yapan ilk çift oldu. Çiftin konukları, bir yazılım indirip avatarlarını oluşturarak törene katıldılar. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T15:05+0300
2021-12-10T15:38+0300
metaverse
yaşam
düğün
evlilik
sanal gerçeklik
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, artık teknoloji de törenlere dahil ediliyor. Amerikalı bir çift de popüler video oyunu Animal Crossing’de bir tören düzenledi.eXp Realty’de çalışan 52 yaşındaki Traci Gagnon ve 60 yaşındaki Dave Gagnon çifti, yüz yüze görüşmeden önce avatarları 2015 yılında Las Vegas’ta şirket etkinliğinde tanıştı.2019’da nişanlandıklarını açıkladıklarında iş arkadaşları Virbela’yı ücretsiz olarak bir düğün mekanına dönüştürmeyi teklif etti. Sanal çalışmayı ve metaverse’ü benimseyen ve Virbela’nın da sahibi olan eXp World Holdings’in parçası olan şirket, çalışanlarının mutlu gününe hem tanık oldu hem de bu defa onları yakınlarıyla bir araya getirmek için imkânlarını sundu.Sözcü’nün aktardığına göre sanal törenin konukları, yazılımın indirilmesini ve ardından bir avatar oluşturulmasını gerektiren bilgisayarlar aracılığıyla törene katıldı.Bu arada çift de Virbela’nın etkinlik ekibine ve yazılım mühendislerine kendilerinin ve metaverse düğünü ile eş zamanlı gerçekleşecek düğünlerinin dekorlarının resimlerini gönderdi. Metaverse evrenindeki düğünleri sayesinde Traci’nin baş nedimesi gerçek düğününe katılamasa da metaverse’te koridorda avatarı sayesinde yürüyebildi.Dave’in yakın arkadaşı ise sağlık sorunları nedeniyle gerçek düğüne katılamazken metaverse’te çiftin şerefine kadeh kaldırabildi.‘Sınır yok, yaratıcılığınızı konuşturun’Hem pandemi hem de teknolojinin sunduğu imkânların sınırsızlığı sanal etkinlikler gibi bir alanın âdeta yeniden doğmasını sağlıyor.Düğünler için dijital planlama araçları yaratan Allseated’in kurucusu Sandy Hammer, “Sınır yok” diyor. Şirket, New York’taki Plaza Hotel gibi gerçek dünyadaki etkinlik alanlarının sanal versiyonlarını oluşturarak metaverse’e yatırım yapıyor:Miami’de yaşayan bir başka düğün planlayıcısı ve tasarımcı olan Nathalie Cadet-James ise yeni dünyadaki görevini şu sözlerle tanımlıyor:Öte yandan, metaverse evreninde evlenmek henüz yasal bir değer taşımadığı için pek çok çift gerçek dünyada yaptıkları düğünle eş zamanlı olarak metaverse evreninde bir düğün yapmayı tercih ediyor.
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metaverse, düğün, evlilik, sanal gerçeklik

Metaverse evreninde ilk düğün: Avatar oluşturup evlendiler

15:05 10.12.2021 (güncellendi: 15:38 10.12.2021)
© Traci GagnonMetaverse evreninde ilk düğün
Metaverse evreninde ilk düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© Traci Gagnon
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Dave ve Traci Gagnon, metaverse evreninde düğün yapan ilk çift oldu. Çiftin konukları, bir yazılım indirip avatarlarını oluşturarak törene katıldılar.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, artık teknoloji de törenlere dahil ediliyor. Amerikalı bir çift de popüler video oyunu Animal Crossing’de bir tören düzenledi.
eXp Realty’de çalışan 52 yaşındaki Traci Gagnon ve 60 yaşındaki Dave Gagnon çifti, yüz yüze görüşmeden önce avatarları 2015 yılında Las Vegas’ta şirket etkinliğinde tanıştı.
2019’da nişanlandıklarını açıkladıklarında iş arkadaşları Virbela’yı ücretsiz olarak bir düğün mekanına dönüştürmeyi teklif etti. Sanal çalışmayı ve metaverse’ü benimseyen ve Virbela’nın da sahibi olan eXp World Holdings’in parçası olan şirket, çalışanlarının mutlu gününe hem tanık oldu hem de bu defa onları yakınlarıyla bir araya getirmek için imkânlarını sundu.
Sözcü’nün aktardığına göre sanal törenin konukları, yazılımın indirilmesini ve ardından bir avatar oluşturulmasını gerektiren bilgisayarlar aracılığıyla törene katıldı.
Bu arada çift de Virbela’nın etkinlik ekibine ve yazılım mühendislerine kendilerinin ve metaverse düğünü ile eş zamanlı gerçekleşecek düğünlerinin dekorlarının resimlerini gönderdi. Metaverse evrenindeki düğünleri sayesinde Traci’nin baş nedimesi gerçek düğününe katılamasa da metaverse’te koridorda avatarı sayesinde yürüyebildi.
Dave’in yakın arkadaşı ise sağlık sorunları nedeniyle gerçek düğüne katılamazken metaverse’te çiftin şerefine kadeh kaldırabildi.

‘Sınır yok, yaratıcılığınızı konuşturun’

Hem pandemi hem de teknolojinin sunduğu imkânların sınırsızlığı sanal etkinlikler gibi bir alanın âdeta yeniden doğmasını sağlıyor.
Düğünler için dijital planlama araçları yaratan Allseated’in kurucusu Sandy Hammer, “Sınır yok” diyor. Şirket, New York’taki Plaza Hotel gibi gerçek dünyadaki etkinlik alanlarının sanal versiyonlarını oluşturarak metaverse’e yatırım yapıyor:
"Gerçekten farklı bir şey yapmak istiyorsanız, metaverse'te yaratıcılığınızı çılgınca konuşturabilirsiniz."
Miami’de yaşayan bir başka düğün planlayıcısı ve tasarımcı olan Nathalie Cadet-James ise yeni dünyadaki görevini şu sözlerle tanımlıyor:
“Sanırım rolüm daha çok bir yapımcı veya film yönetmeni gibi olabilir. Geliştirdiğim bir set oluşturabilirim. Siz uzaya doğru yürürken yerden çiçekler çıkabilir.”
Öte yandan, metaverse evreninde evlenmek henüz yasal bir değer taşımadığı için pek çok çift gerçek dünyada yaptıkları düğünle eş zamanlı olarak metaverse evreninde bir düğün yapmayı tercih ediyor.
IKEA'nın çevrimiçi düğün sitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2015
YAŞAM
IKEA çevrimiçi düğünle evlendiriyor
14 Nisan 2015, 16:51
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