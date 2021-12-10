Nestle ürünlerine zam: Soğuk kahve 11, meyveli süt 4.5, kare çikolata 12 lira

Türkiye'de son aylarda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini gösteriyor. Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Nestle ürünlerine gelen zammı duyurdu.Yeni zamlara göre, soğuk kahve Xpress 11 lira olurken; damak çikolata 12 liraya, meyveli süt 4.5 liraya yükseldi.
Türkiye'de son aylarda döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, özellikle akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış ile kendini gösteriyor. Son olarak Tekel Bayiiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Nestle ürünlerine gelen zammı duyurdu.
Yeni zamlara göre, soğuk kahve Xpress 11 lira olurken; damak çikolata 12 liraya, meyveli süt 4.5 liraya yükseldi.