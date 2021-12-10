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Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T07:07+0300
2021-12-10T07:05+0300
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 82 düzensiz göçmeni kurtardı.Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.Kurtarılan 92 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
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türkiye, yunanistan, göçmen, kurtarma, arama kurtarma, düzensiz göç

Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı

07:07 10.12.2021
© AATürk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 82 düzensiz göçmeni kurtardı.
Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.
Kurtarılan 92 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
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