https://tr.sputniknews.com/20211210/turk-karasularina-geri-itilen-92-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1051632710.html

Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı

Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı. 10.12.2021, Sputnik Türkiye

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 82 düzensiz göçmeni kurtardı.Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.Kurtarılan 92 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

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türkiye, yunanistan, göçmen, kurtarma, arama kurtarma, düzensiz göç