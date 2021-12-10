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Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. 10.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-10T19:46+0300
2021-12-10T20:06+0300
koronavirüs
türkiye
fahrettin koca
kovid-19
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs günlük vaka sayısını yayınladı. Buna göre, son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 129 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 532 bin 728 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Kovid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı"
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türkiye, fahrettin koca, kovid-19

Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı

19:46 10.12.2021 (güncellendi: 20:06 10.12.2021)
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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Akın: Hastalık genç yaş grubuna doğru kaymış durumda - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs günlük vaka sayısını yayınladı. Buna göre, son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 129 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.02 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 532 bin 728 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kovid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı"
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