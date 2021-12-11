Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211211/abd-butcesi-kasim-ayinda-191-milyar-dolarlik-acik-verdi-1051662265.html
ABD bütçesi kasım ayında 191 milyar dolarlık açık verdi
ABD bütçesi kasım ayında 191 milyar dolarlık açık verdi
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 artarak 191 milyar dolar oldu. 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T01:16+0300
2021-12-11T01:16+0300
ekonomi
abd hazine bakanlığı
federal hükümet
rapor
bütçe açığı
bütçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg
ABD Hazine Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı.Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının kasım ayında federal hükümetin bütçe açığı 191 milyar dolar olarak hesaplandı.Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 145 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasımda, geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32'lik artış gösterdi.Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin kasımda 195 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.Hükümetin gelirleri, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 artarak 281 milyar dolara yükselirken, harcamaları yaklaşık yüzde 30 artarak 473 milyar dolara çıktı.Ülkede 2022 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı 356 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 429 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.Mali yılın ilk 2 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 922 milyar dolara yükselirken, gelirler yaklaşık yüzde 24 azalışla 565 milyar dolara çıktı.ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2.8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'deki 3.1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abd-2022-savunma-butcesine-kuzey-akim-2-yaptirimlarini-dahil-etmedi-1051543732.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_44:0:1155:833_1920x0_80_0_0_d920df2632fb4dd12d6d8d3a93a419d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd hazine bakanlığı, federal hükümet, rapor, bütçe açığı, bütçe

ABD bütçesi kasım ayında 191 milyar dolarlık açık verdi

01:16 11.12.2021
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Rick Wilking
Abone ol
ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 artarak 191 milyar dolar oldu.
ABD Hazine Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı.
Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının kasım ayında federal hükümetin bütçe açığı 191 milyar dolar olarak hesaplandı.
Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 145 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı kasımda, geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32'lik artış gösterdi.
Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin kasımda 195 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.
Hükümetin gelirleri, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 artarak 281 milyar dolara yükselirken, harcamaları yaklaşık yüzde 30 artarak 473 milyar dolara çıktı.
Ülkede 2022 mali yılının ikinci ayı olan kasım itibarıyla toplam bütçe açığı 356 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 429 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
Mali yılın ilk 2 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 922 milyar dolara yükselirken, gelirler yaklaşık yüzde 24 azalışla 565 milyar dolara çıktı.
ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2.8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'deki 3.1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
DÜNYA
ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
7 Aralık, 22:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:34ASELSAN geliştirdi: Silah Tespit Radarı envantere girdi
01:17İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 14 kişi tutuklandı
01:16ABD bütçesi kasım ayında 191 milyar dolarlık açık verdi
01:07Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik
00:49Netanyahu, Trump'ın eleştirileri üzerine, Biden'ı tebrik etmesinin 'önemli olduğunu' söyledi
00:48İBB Sözcüsü Ongun'dan Mercedes'in açıklamasına eleştiri: İhaleye katıldık diyemediler
00:32ABD'den Yunanistan'a 9.4 milyar dolarlık askeri satışa onay
00:16Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edip fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı
00:10Adalet Bakanı Gül: 2022'de 12 bin personel alınacak
00:09Sibirya'da düşen helikopterin pilotu hayatını kaybetti
DünAfgan uyruklu bir kişinin çuval içinde bağlanmış halde cesedi bulundu
DünRusya’dan Kırgızistan'a 9 milyon dolarlık insani yardım
DünRusya Dışişleri: NATO'yu güvenlik garantileri konusunda ciddiyete davet ediyoruz
DünProf. Dr. Mehmet Ceyhan: Toplumsal bağışıklık için çocuklar aşılanmalı
DünBiden, denizaşırı ülkelerdeki karbon yoğunluklu projelere yardımları askıya aldı
DünRus Dışişleri: Gürcistan’a ‘3+3’ platformunun kapıları açık
DünRusya Seyahat Endüstrisi Birliği: Ruslar yılbaşında en çok Mısır ve Türkiye’ye gidecek
DünRusya'da sürü bağışıklığı seviyesi yüzde 55.7'ye çıktı
Dünİstanbul'da şiddetli fırtına ve yağış: Araçlar zarar gördü, direkler devrildi
DünLübnan'ın Sur bölgesinde mülteci kampında patlama: 12 yaralı