https://tr.sputniknews.com/20211211/ak-parti-teklifi-hazirladi-stokculuga-2-milyon-tl-ceza-1051665569.html

AK Parti teklifi hazırladı: Stokçuluğa 2 milyon TL ceza

AK Parti teklifi hazırladı: Stokçuluğa 2 milyon TL ceza

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti dönüşü yaptığı, "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T09:58+0300

2021-12-11T09:58+0300

2021-12-11T09:58+0300

türkiye

ak parti

yasa teklifi

stokçuluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1044391492_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_36114fef94162c019f718d5bcccfd076.jpg

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, 9 maddelik torba teklif bugün Meclis'e sunulacak. Buna göre, 6585 Sayılı Perakende yasasında değişiklik yapacak yasa teklifi ile piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen ceza, 2 milyon TL'ye çıkarılıyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, yasa teklifi, stokçuluk