https://tr.sputniknews.com/20211211/bahceli-hosgoru-donemi-kapanmistir-merhum-turkes-beyin-istismarina-musaade-edilmeyecektir-1051670896.html

Bahçeli: Hoşgörü dönemi kapanmıştır, merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir

Bahçeli: Hoşgörü dönemi kapanmıştır, merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey’in istismarına... 11.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-11T15:51+0300

2021-12-11T15:51+0300

2021-12-11T15:51+0300

politika

devlet bahçeli

alparslan türkeş

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Twitter hesabından açıklamada bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu belirterek, "Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.Bahçeli açıklamasının devamında şunları kaydetti:- Onun siyasi mirası ve fikri sahibi Milliyetçi Hareket Partisi’dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir.- Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır.

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devlet bahçeli, alparslan türkeş