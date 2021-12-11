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Göbeklitepe'yi gezen Rus turizmciler ülkelerinde 'tarihin sıfır noktası'nı tanıtacak
Göbeklitepe'yi gezen Rus turizmciler ülkelerinde 'tarihin sıfır noktası'nı tanıtacak
Şanlıurfa’daki Göbeklitepe'yi görmeye gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, bölgeye hayran kaldı. Bölgeyi gezen Rus turistler, Göbeklitepe'yi çok... 11.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-11T21:26+0300
2021-12-11T21:33+0300
yaşam
rusya
türkiye
rus turist
göbeklitepe
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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Şanlıurfa'ya gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye hayran kaldı.Bölgeyi gezerek, ülkelerindeki tatilcilere göstermek üzere fotoğraf ve video çeken acente yetkililerinden Gülnaz Ahmedova, ilk defa Şanlıurfa'yı ve Göbeklitepe'yi ziyaret ettiğini söyledi.Duygularını anlatmakta zorlandığını söyleyen Ahmedova, "İlk kez geldiğim için karışık duygular içindeyim. Böyle tarihi yerleri görmek isteyen Rus vatandaşları için Göbeklitepe önemli bir merkez” dedi.İlona Vladimirovna de 40 turizmciyle geldikleri Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kendi vatandaşlarına tanıtmak istediklerini söyledi.Şanlıurfa ve Göbeklitepe'nin kendilerini çok etkilediğini belirten Vladimirovna, "Rus turistler, Türkiye'yi sadece Antalya ve İstanbul olarak biliyor. Burada olmaktan çok mutluyuz, farklı bir Türkiye görüp farklı enerji aldık. Ülkemize dönünce kendi vatandaşlarımıza buraları görmeleri için tavsiyede bulunacağız. Ayrıca Şanlıurfa'nın yemeklerini de çok beğendim” diye konuştu.İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da özellikle Göbeklitepe'nin yurt dışındaki turizm pazarlarında bilinmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması açısından bu ziyaretlerin önemine dikkat çekti.Rusların bu bölgeye ciddi bir ilgi duyacağını tahmin ettiklerini aktaran Aslan, "Şanlıurfa özellikle Göbeklitepe, Balıklıgöl, müzeleri ve gastronomisiyle çok önemli bir yer. Ziyaretçi sayıları da katlanarak artacak. Rus turizmcilerin bölgeye çok ilgili olmaları, sormaları, otellerle ilgili bilgiler alması bu bölgeyle ilgili plan ve programlarının çok ciddi ve gelecek adına önemli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.
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Göbeklitepe'yi gezen Rus turizmciler ülkelerinde 'tarihin sıfır noktası'nı tanıtacak

21:26 11.12.2021 (güncellendi: 21:33 11.12.2021)
© AAŞanlıurfa’daki Göbeklitepe'yi görmeye gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, bölgeye hayran kaldı. Bölgeyi gezen Rus turistler, Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kendi vatandaşlarına da tanıtacaklarını söyledi.
Şanlıurfa’daki Göbeklitepe'yi görmeye gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, bölgeye hayran kaldı. Bölgeyi gezen Rus turistler, Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kendi vatandaşlarına da tanıtacaklarını söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
© AA
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Şanlıurfa’daki Göbeklitepe'yi görmeye gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, bölgeye hayran kaldı. Bölgeyi gezen Rus turistler, Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kendi vatandaşlarına da tanıtacaklarını söyledi.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Şanlıurfa'ya gelen 40 Rus turizm acente temsilcisi, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye hayran kaldı.
Bölgeyi gezerek, ülkelerindeki tatilcilere göstermek üzere fotoğraf ve video çeken acente yetkililerinden Gülnaz Ahmedova, ilk defa Şanlıurfa'yı ve Göbeklitepe'yi ziyaret ettiğini söyledi.
Duygularını anlatmakta zorlandığını söyleyen Ahmedova, "İlk kez geldiğim için karışık duygular içindeyim. Böyle tarihi yerleri görmek isteyen Rus vatandaşları için Göbeklitepe önemli bir merkez” dedi.
Mardin’in Dargeçit ilçesinde, yaklaşık 11 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen yapı gün yüzüne çıkarıldı. Yapının, Göbeklitepe ile yaşıt olduğu kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
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İlona Vladimirovna de 40 turizmciyle geldikleri Göbeklitepe'yi çok beğendiklerini ve kendi vatandaşlarına tanıtmak istediklerini söyledi.
Şanlıurfa ve Göbeklitepe'nin kendilerini çok etkilediğini belirten Vladimirovna, "Rus turistler, Türkiye'yi sadece Antalya ve İstanbul olarak biliyor. Burada olmaktan çok mutluyuz, farklı bir Türkiye görüp farklı enerji aldık. Ülkemize dönünce kendi vatandaşlarımıza buraları görmeleri için tavsiyede bulunacağız. Ayrıca Şanlıurfa'nın yemeklerini de çok beğendim” diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da özellikle Göbeklitepe'nin yurt dışındaki turizm pazarlarında bilinmesi gerektiğini belirterek, bölgedeki yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması açısından bu ziyaretlerin önemine dikkat çekti.
Rusların bu bölgeye ciddi bir ilgi duyacağını tahmin ettiklerini aktaran Aslan, "Şanlıurfa özellikle Göbeklitepe, Balıklıgöl, müzeleri ve gastronomisiyle çok önemli bir yer. Ziyaretçi sayıları da katlanarak artacak. Rus turizmcilerin bölgeye çok ilgili olmaları, sormaları, otellerle ilgili bilgiler alması bu bölgeyle ilgili plan ve programlarının çok ciddi ve gelecek adına önemli olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.
Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
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